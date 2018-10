Jorge Coroado, José Leirós e Fortunato Azevedo dão a opinião sobre os lances mais polémicos do FC Porto-Feirense.

8" Golo de Danilo bem invalidado após recurso ao VAR?

Jorge Coroado

Danilo demorou a recuperar na subida no terreno, encontrando-se em fora de jogo quando a bola lhe foi passada.

José Leirós

Fora de jogo bem assinalado. Cinco jogadores em posição de fora de jogo, Danilo bem punido pela sua ação na infração da Lei XI.

Fortunato Azevedo

Danilo, no momento do passe, estava à frente do penúltimo defesa do Feirense. Golo bem anulado.

41" Mão na bola ou bola na mão de Briseño? Penálti por assinalar?

Jorge Coroado

Cabeceamento muito próximo, não é claro que a bola tenha ido à mão, mas em todo o caso seria sempre bola na mão e não o inverso.

José Leirós

A bola é jogada de cabeça de muito perto e vai ao braço de Briseño. Não há motivo para penálti. Boa decisão.

Fortunato Azevedo

Trata-se de uma bola inesperada e Briseño não tem intenção deliberada de jogar a bola com o braço. Decisão correta do árbitro.

45" Bem assinalada falta de Vítor Bruno sobre Danilo ou seria penálti?

Jorge Coroado

Vítor Bruno agarrou Danilo e, não conseguindo travá-lo, caiu. O árbitro foi enganado e, ao invés de penálti, assinalou falta atacante.

José Leirós

Bem assinalada a falta atacante. Os dois jogadores agarram-se, Danilo acaba por derrubar Vítor Bruno e este não faz qualquer falta para penálti.

Fortunato Azevedo

Não parece ter havido infração por parte de Vítor Bruno sobre Danilo. O árbitro esteve bem ao assinalar falta do médio portista.

60" Bem invalidado golo de Sturgeon por fora de jogo?

Jorge Coroado

Entendendo que foi golo, a minha opinião é coerente com a assumida no golo de Felipe aos 23". Este lance justificava, no mínimo, análise mais pormenorizada.

José Leirós

Sturgeon está ligeiramente adiantado. Infração duplamente visível: na visão tecnológica do VAR e na visão do assistente. Fora de jogo bem decidido.

Fortunato Azevedo

Neste caso, a tecnologia dá-nos uma ideia esclarecedora. O jogador do Feirense estava ligeiramente à frente do penúltimo defesa do FC Porto.

25" Correta a decisão de validar o golo de Felipe após recurso ao VAR?

Jorge Coroado

Os meios ao dispor do espectador não permitem corroborar a decisão. Porém, o VAR terá ferramentas que suportam a validação do golo. Atribuo o benefício da dúvida. A validação deste golo impunha mais cuidado no lance de Surgeon aos 60".

José Leirós

Humanamente só havia uma decisão: assinalar fora de jogo. Depois, temos o VAR que analisou se, no momento do passe, Felipe está ou não em fora de jogo. O pé esquerdo do jogador do Feirense coloca em jogo o tronco, a cabeça e as pernas do defesa do FC Porto. Boa decisão.

Fortunato Azevedo

É um lance que nos deixa algumas dúvidas relativamente à posição de Felipe. Aceito perfeitamente a decisão do VAR que terá meios tecnológicos que nós não temos.

Apreciação Global

Jorge Coroado

Prestação não muito segura, reveladora das fragilidades que tem evidenciado, sobretudo a nível técnico e na autonomia da decisão.

José Leirós

Bom trabalho da equipa do VAR que contribuiu para uma arbitragem sem influência no resultado.

Fortunato Azevedo

Arbitragem positiva de Rui Oliveira, técnica e disciplinarmente. Controlou quase todas as incidências e contou com a preciosa ajuda do VAR.