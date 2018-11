A expulsão, aos 53 minutos do Tondela-Benfica, é uma boa decisão do árbitro João Pinheiro? Estes e outros lances analisados por Jorge Coroado, José Leirós e Fortunato Azevedo

Tondela - Benfica 1-3

Árbitro: João Pinheiroe (AF Braga)

Assistentes: Bruno Rodrigues e Nuno Eiras

VAR: António Nobre

Amarelos: Rafa 17", Cervi 22", Xavier 23", Tomané 38", David Bruno 51" e 54", Fejsa 62"

Vermelhos: David Bruno 54" e Ícaro 84"



28" Há grande penalidade sobre Cervi?

JORGE COROADO - BOA DECISÃO: Não há qualquer razão para se invocar a Lei XIV, pontapé de penálti. Contacto normal e natural de futebol.

JOSÉ LEIRÓS - BOA DECISÃO: Há que ter cuidado com estas cargas a posteriori. No entanto, Cervi cabeceou a bola para longe e só depois é que há o contacto.

FORTUNATO AZEVEDO - BOA DECISÃO: Cervi salta, cabeceia e depois há um contacto natural do jogador do Tondela. Correta a decisão do árbitro.

51" Amarelo a David Bruno por derrubar Grimaldo foi o cartão adequado?



JORGE COROADO - BOA DECISÃO: David Bruno rasteirou Grimaldo, comportamento antidesportivo devidamente punido com cartão amarelo.

JOSÉ LEIRÓS - BOA DECISÃO: Esticou a perna de forma deliberada, desinteressando-se da jogada. Punido corretamente com um cartão amarelo.

FORTUNATO AZEVEDO - MÁ DECISÃO: Foi um derrube normal, não foi um corte de um ataque prometedor muito menos de um ataque negligente. Decisão errada.

64" André Almeida está em posição legal antes de cruzar para o golo de Seferovic?



JORGE COROADO - BOA DECISÃO: André Almeida esteve sempre em posição legal, pelo que qualquer dúvida nessa matéria não se coloca.

JOSÉ LEIRÓS - BOA DECISÃO: Tal como no jogo FC Porto-Feirense, o VAR viu o pé direito de Joãozinho a colocar em jogo todo o corpo de André Almeida.



FORTUNATO AZEVEDO - BOA DECISÃO: Muito difícil de analisar, mas no momento do passe André Almeida está numa posição perfeitamente legal.

75" Rafa está em posição legal antes de rematar para o terceiro golo?



JORGE COROADO - BOA DECISÃO: Havia um defensor do Tondela que validava a posição de Rafa, não havendo por isso motivos para duvidar da legalidade do lance.

JOSÉ LEIRÓS - BOA DECISÃO: Rafa tem dois adversários a colocá-lo em jogo. O golo foi bem validado.



FORTUNATO AZEVEDO - BOA DECISÃO: Decisão acertada, Rafa está ligeiramente atrás do penúltimo defensor do Tondela. Decisão acertada.

84" Vermelho direto a Ícaro por falta sobre Rafa foi uma boa decisão?

JORGE COROADO - MÁ DECISÃO: Ícaro foi negligente e, atraiçoado pelo piso escorregadio, procurou evitar o contacto encolhendo-se. Derrubou o adversário com a perna, não com o pé. Cartão amarelo era o adequado.

JOSÉ LEIRÓS - BOA DECISÃO: Foi uma excelente decisão. É isto que os árbitros devem fazer, punir com expulsão a força excessiva, a falta grosseira que coloca em risco a integridade física do adversário. Vermelho.



FORTUNATO AZEVEDO - MÁ DECISÃO: Condições do terreno adversas. O jogador do Tondela tem a intenção de jogar. Entrada negligente, nunca para cartão vermelho.



O CASO

54" Segundo amarelo a David Bruno é bem mostrado?

JORGE COROADO - BOA DECISÃO: Como o jogo foi interrompido, o jogador do Tondela colocou a mão no rosto de Cervi. Comportamento antidesportivo.



JOSÉ LEIRÓS - BOA DECISÃO: Depois de tudo resolvido, David Bruno ainda foi dar uma palmada no pescoço de Cervi. Bem punido com segundo amarelo.



FORTUNATO AZEVEDO - MÁ DECISÃO: Não vi nada de especial para o segundo amarelo. O árbitro estragou o espetáculo. Movimento da cabeça de Cervi pode ter iludido.

APRECIAÇÃO GLOBAL

JORGE COROADO: Tecnicamente sem problemas de maior, apesar das condições do terreno. Na disciplina, foi exagerado sobretudo na punição a Rafa e Fejsa.



JOSÉ LEIRÓS: Mais uma boa arbitragem de João Pinheiro, tolerância zero. Se ele continuar neste caminho, pode atingir um bom lugar nas competições europeias.



FORTUNATO AZEVEDO: Cometeu lapsos a nível técnico e disciplinar, com prejuízo para os donos da casa. Exige-se muito mais de um árbitro com as insígnias da FIFA.