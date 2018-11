A análise de Jorge Coroado, José Leirós e Fortunato Azevedo aos lances polémicos do Marítimo-FC Porto, partida da nona jornada da I Liga que os portistas venceram por 2-0 com golos de Otávio e Marega na segunda parte.

Árbitro: Carlos Xistra (AF Castelo Branco)

Assistentes: Nuno Pereira e Luciano Maia VAR: Jorge Sousa e Sérgio Jesus

Amarelos: Jean Cléber 2", Lucas Áfrico 25", Danilo 30", Marega 52", Zainadine 60", Danny 64" Vermelhos: Danny 82"



5" - Mão na bola ou bola na mão de Fábio China? Penálti por assinalar?

Jorge Coroado- BOA DECISÃO

Não houve qualquer infração de Fábio China. A bola embateu-lhe no peito após ter sido cabeceada de local relativamente próximo.

José Leirós - BOA DECISÃO

Lance típico de bola na mão que se aprende nos bancos da formação de arbitragem. Boa decisão do árbitro ao não assinalar penálti.

Fortunato Azevedo - BOA DECISÃO

Fábio China tem o braço totalmente colado ao tronco. É uma bola inesperada que vai ao ombro. Decisão correta do árbitro em nada assinalar.



43" - Lucas Áfrico comete falta para penálti por braço na bola?



Fortunato Azevedo - BOA DECISÃO

Lance idêntico ao dos 5". É mais uma bola inesperada que vai claramente ao peito do jogador do Marítimo. Não houve razão para assinalar penálti.



José Leirós - BOA DECISÃO

Mais uma decisão coerente do árbitro e mais um bom exemplo de uma bola no braço. O árbitro, corretamente, não puniu como ilegalidade.



Jorge Coroado - BOA DECISÃO

Lucas Áfrico não cometeu qualquer infração percetível de análise contrária à assumida pelo árbitro que foi de nada assinalar.

54" - Penálti por assinalar por falta de Lucas Áfrico sobre Marega?



José Leirós - BOA DECISÃO

Lucas Áfrico encostou a mão no braço de Marega sem qualquer falta. O maliano, em velocidade, chutou a bola e tropeçou em si próprio. Boa decisão de Xistra.

Fortunato Azevedo - BOA DECISÃO

Não vejo razão para penálti. Marega cai sem qualquer contacto de Lucas Áfrico. Mais uma boa decisão de Carlos Xistra.



Jorge Coroado - BOA DECISÃO

Uma vez mais, o árbitro esteve bem na interpretação efetuada. Marega tropeçou em si próprio. Assim, não houve razão para assinalar penálti.

82" - Danny é bem expulso na sequência de uma falta sobre Otávio?



José Leirós - BOA DECISÃO

Danny só quis vingar-se do puxão da camisola de Otávio e de forma violenta agrediu-o com uma cotovelada no rosto. Bem expulso com cartão vermelho.



Fortunato Azevedo - BOA DECISÃO

Clara conduta violenta de Danny que agrediu Otávio, atingindo-o na cara. Xistra não tinha outra alternativa: mostrou-lhe bem o cartão vermelho.



Jorge Coroado - BOA DECISÃO

Danny reagiu violentamente ao comportamento faltoso de Otávio, dando uma cotovelada no rosto deste. Expulsão bem decidida.

O CASO

62" - Penálti bem assinalado por falta de Lucas Áfrico sobre Soares?



José Leirós - BOA DECISÃO

Nas costas de Soares, Lucas Áfrico agarrou-o e empurrou-o para a frente, provocando a sua queda. Carlos Xistra, perentório, assinalou penálti. Boa decisão, confirmada pelo VAR e que todo o estádio viu.



Fortunato Azevedo - BOA DECISÃO

O jogador do FC Porto é abraçado, empurrado e derrubado pelas costas. Clara infração de Lucas Áfrico e, por isso, Carlos Xistra esteve bem ao assinalar penálti.



Jorge Coroado - BOA DECISÃO

Lucas Áfrico, nas costas de Soares, empurrou-o, impedindo-o de se movimentar e, eventualmente, de jogar a bola. O árbitro, bem colocado, não teve dúvidas e assinalou corretamente o penálti.

Apreciação global

Jorge Coroado: "Jogo sem problemas de maior. As decisões técnicas e disciplinares corresponderam e foram cumpridas de acordo com a missão do árbitro."



José Leiróes: "Boa arbitragem do experiente árbitro Carlos Xistra. Foi bem auxiliado pela totalidade da equipa de arbitragem."



Fortunato Azevedo: "Arbitragem de nível superior de Xistra e dos assistentes. Esteve bem física, técnica e disciplinarmente e aplicou a lei da vantagem de forma correta."