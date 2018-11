Tondela-Benfica: a avaliação a todos os jogadores, entre eles uma seta na frente

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores que alinharam no encontro entre Tondela e Benfica, que as águias venceram por 3-1.

TONDELA UM A UM

Cláudio Ramos 5

Não teve hipótese nos três golos e fez algumas defesas seguras.

David Bruno 4

Penalizado pelos dois amarelos em três minutos. O segundo por um desnecessário desentendimento com Cervi. Destaque para um cruzamento que permitiu a Murillo criar perigo.

Ícaro 4

Cumpriu como central e como lateral-direito, mas esteve mal na falta sobre Jonas, que lhe valeu o vermelho.

Ricardo Costa 4

Espaço no primeiro golo e passivo no lance do último.

Joãozinho 4

Deu espaço a André Almeida nos dois primeiros golos do Benfica. Pouco rigor.

Bruno Monteiro 6

Muitas ações úteis na zona mais recuada do meio-campo.

Hélder Tavares 6

Grande atitude, bem a destruir.

Jhon Murillo 6

Cruzou para o autogolo de Conti e esteve perto de marcar num chapéu travado pelo mesmo adversário. Boa exibição.

Sérgio Peña 5

Embora esforçado, sentiu algumas dificuldades para organizar.

Xavier 6

Pressionou Conti no lance do 1-0 e quase marcava num golpe de cabeça desviado por Vlachodimos e quando, isolado, atirou ao lado.

Tomané 5

Um remate por cima e mais alguns momentos de perigo.

Jorge Fernandes 4

Entrou numa fase delicada e mostrou alguma insegurança.

Juan Delgado 5

Entrou e criou logo um lance de desequilíbrio.

João Reis 5

Alguns minutos para se estrear no campeonato.

BENFICA UM A UM

Vlachodimos 5

O guarda-redes grego sofreu um golo a frio no minuto inicial, em que nada podia fazer, e só voltou a ser testado aos 59". Aí, travou o remate de Xavier, impedindo o 2-1.

André Almeida 7

Desta vez, teve nota positiva a defender e foi elemento acutilante nas investidas pela direita. É do lateral que parte o cruzamento com conta, peso e medida para Jonas no 1-0, assistência que repete na segunda parte para Seferovic.

Conti 5

Sem Jardel, castigado, o argentino voltou ao onze e pior início seria impossível. No primeiro lance, introduziu a bola na própria baliza. Apesar disso, controlou os nervos e, aos 37", redimiu-se: com um corte sobre a linha de baliza, o central argentino negou golo certo de Murillo.

Rúben Dias 6

Regressou ao lado esquerdo do eixo defensivo e esteve uns furos acima de Conti. Sem contemplações quando foi necessário limpar, o central luso quase faturou aos 41", após canto.

Grimaldo 5

Foi permissivo no lance do 1-0, já que foi da sua zona que nasceu o cruzamento de Murillo para o golo do Tondela. Pese as subidas no ataque, consentiu espaços atrás e não está isento de culpas num lance que poderia ter dado o empate de Xavier, pois deixou Juan Delgado solto.

Fejsa 6

Incansável a estancar os ataques do Tondela, o trinco sérvio só pecou pelas vezes em que não deu o melhor seguimento às recuperações efetuadas.

Pizzi 7

Motor dos encarnados no miolo do terreno, destacou-se com os passes teleguiados. Aos 28", abriu para Rafa que atirou ao poste. No segundo tempo, já sobre a direita, assistiu Rafa para o 3-1.

Gabriel 5

Mais comedido que Pizzi, o médio trouxe equilíbrios ao miolo do terreno, ajudando no processo defensivo. Algumas boas aberturas.

Cervi 5

Esteve bastante discreto e não conseguiu criar problemas à defesa do Tondela pelo seu corredor. Antes de sair, "arrancou" a expulsão de David Bruno.

Jonas 7

De cabeça, foi exímio a faturar o 1-1. Abriu para Almeida no 2-1 e inicia a jogada do 3-1. O Pistolas ainda tentou visar a baliza diversas vezes, sem sucesso.

Seferovic 6

Arma de Rui Vitória, operou a reviravolta no marcador. Na pequena área, só teve de encostar para o fundo da baliza. Aos 89", de cabeça, criou perigo.

Zivkovic 5

Tecnicista, acabou por refrescar o ataque encarnado. Alguns cruzamentos.

Samaris -

Entrou na reta final e não teve tempo para acrescentar muito.

A FIGURA: Rafa 7

A seta que desequilibrou na frente



Nos últimos tempos, Rafa tem sido um dos jogadores mais esclarecidos do Benfica, que tenta remar contra a maré de adversidades. Ontem, o internacional luso voltou a mexer com o jogo. Dinâmico pelos corredores, ora à direita, onde começou, ora à esquerda, sector onde terminou a partida, o extremo apontou o derradeiro golo das águias e antes já tinha desperdiçado uma excelente ocasião para faturar aos 28", quando furou e atirou ao poste da baliza do Tondela. Mexido na frente, nem sempre decidiu bem os lances. Na reta final do desafio, o camisola 27 ainda sofreu a falta que ditou a expulsão de Ícaro.