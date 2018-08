Tiago Martins é o árbitro do Moreirense-Sporting; Carlos Xistra apita o Braga

Liga revelou nomeados para os jogos deste domingo

Depois de ter sido o árbitro que fechou a época 2017/18 do Sporting, ao arbitrar a final da Taça de Portugal, Tiago Martins vai apadrinhar o arranque dos leões na I Liga 2018/19. O árbitro da AF Lisboa foi o escolhido para dirigir o Moreirense-Sporting, sendo auxiliado por André Campos e Pedro Mota, com Cláudio Pereira como quarto árbitro. No VAR ficam Hugo Miguel e Ricardo Luz.

No primeiro jogo do dia, entre Feirense e Rio Ave, o escolhido foi António Nobre, auxiliado por Nuno Pereira e André Dias, com João Pinho com quarto árbitro. No VAR estarão Vasco Santos e Bruno Trindade.

Quanto ao Braga, que recebe o Nacional às 20h30, Carlos Xistra será o homem do apito, com a ajuda de Luciano Maia e Marco Vieira. O quarto árbitro vai ser Leonardo Marques e no VAR ficam Bruno Paixão e Ricardo Santos.

Falta apenas saber quem estará no Marítimo-Santa Clara, marcado para as 16 horas, mas que esteve agendado para sábado, mas acabou por ser adiado por dificuldades nos açoreanos em voar para a Madeira.