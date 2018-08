Sporting goleia mas fica fora da Liga dos Campeões

A equipa leonina chegou a estar com um pé na Champions, quando, a meio da segunda parte, vencia o seu jogo por e as norueguesas do Avaldsnes perdiam

O Sporting venceu as macedónias do ZFK Dragon por 4-0, terminando o grupo 10 de apuramento para a Liga dos Campeões de futebol feminino no segundo lugar, mas fora dos dois melhores que seguem em frente.

A equipa leonina chegou a estar com um pé na Champions, quando, a meio da segunda parte, vencia o seu jogo por 2-0 e as norueguesas do Avaldsnes perdiam por 2-1 com as croatas do Osijek, no entanto, as favoritas do grupo chegaram à igualdade que lhes permitiu vencer o grupo.

Seguiram em frente os vencedores dos 10 grupos e os dois melhores segundos, sendo que para se encontrar as duas últimas equipas valiam os resultados obtidos apenas com os primeiro e terceiro classificados de cada grupo.

O Sporting venceu um e perdeu outro jogo, pelo que somou três pontos, insuficientes contra os quatro somados pelas islandesas do Thór/KA no grupo 1 e finlandesas do Honka Espoo no grupo 9.

Frente à formação teoricamente mais fraca do grupo, a equipa 'leonina' revelou-se sempre mais forte, tendo construído um resultado folgado, com golos de Diana Silva (11), Rita Fontemanha (27), Ana Capeta (81) e Ana Borges (90+3).