Sporting-Chaves um a um: o toque de Midas e um final injusto

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores que alinharam no encontro entre Sporting e Chaves, que os leões venceram por 2-1.

SPORTING UM A UM

Renan - 5

A única vez que a bola foi à sua baliza foi... um golão! De resto, um par de alívios, pois mal esteve em jogo.

Bruno Gaspar - 5

O envolvimento ofensivo habitual e as lacunas defensivas também já regulares. Fez, porém, um corte decisivo, aos 52", a impedir que Bruno Gallo, ao segundo poste, marcasse o que na altura seria o empate.

Coates - 5

Discreto, mas cumpridor, contribuiu para o pouco trabalho de Renan Ribeiro.

Mathieu - 6

Portentoso, rápido a reagir e sempre no timing certo a chegar às dobras e nas antecipações. Seguro a sair.

Acuña - 6

Intenso no flanco esquerdo, manteve sempre a retaguarda protegida, sem descurar as subidas à linha. Viu bem o espaço livre para fugir pela ala, Bruno Fernandes leu o seu movimento e serviu-o de forma perfeita, acabando o argentino por cruzar para Bas Dost inaugurar o marcador. No golo sofrido, deu espaço a Niltinho, mas a zona não fazia antever tal disparo...

Gudelj - 6

Atuou como trinco à antiga, aproximando-se do registo habitual em Petrovic, de recuos constantes para junto dos centrais. Perdeu, assim, influência ofensiva, mas ganhou intervenção na primeira fase de construção.

Bruno Fernandes - 7

Maestro a meias com Miguel Luís, deu profundidade a ler as desmarcações dos colegas, como se viu na excelente abertura, junto à linha lateral, para Acuña servir Dost no 1-0. Lançou Nani com perigo aos 54". E também tentou o seu pontapé-canhão: aos 44" sem pontaria, e aos 60" a assustar Ricardo (foi à malha lateral).

Miguel Luís - 6

A maior posse de bola dos leões deu-lhe confiança, tal como as bancadas, pois logo na primeira intervenção, aos 4", sentiu o carinho do público. Participou com segurança na organização de jogo dos leões, ajudou na marcação defensiva e projetou-se com facilidade no ataque.

Nani - 6

Não esteve nos lances mais sonantes do jogo, mas deu imenso trabalho à defesa adversária. Custou-lhe mais acertar as marcações defensivas.

Jovane - 5

Ligado a várias situações de perigo, apenas numa delas criou real perigo, nos descontos da primeira parte, a forçar Ricardo a boa defesa.

Diaby - 5

Um passe para golo.

Montero - 5

Um remate perigoso.

Misic

Sem intervenção.

Bas Dost - 8 (figura)

Já vai em 12 golos em seis jogos contra o Chaves, tendo ontem acrescentado mais dois. Tudo o que Bas Dost ontem tocou converteu-se em ouro, como o Rei Midas. No primeiro cabeceamento, colocou os leões em vantagem, e quando estes voltaram a precisar dele, ele saiu em auxílio da equipa e ganhou uma grande penalidade que ele próprio converteria. Fez mais dois remates, um defendido e outro ao lado.

CHAVES UM A UM

Ricardo - 6

A primeira vez que tocou na bola foi para ir buscá-la dentro da baliza, num golo de Dost em que nada podia fazer. Certinho pelo tempo fora.

Paulinho - 5

Bons cruzamentos, mas não deslumbrou.

Maras - 6

O melhor da defesa, com nove cortes importantes a manterem o Chaves vivo.

Marcão - 4

Logo aos 23', perdeu o primeiro duelo com Dost e... 1-0. Ainda teve outras falhas.

Luís Martins - 6

Subidas pertinentes ao ataque.

Stephen Eustáquio - 5

É a maior promessa da equipa, mas não sobressaiu.

Bressan - 6

Assustou os leões ao bater Renan após desmarcação a passe de André Luís. Golo anulado por fora de jogo.

Bruno Gallo - 3

Com o resultado em 1-0, fez falta para vermelho sobre Acuña. Um disparate que saiu caro à equipa.

Perdigão - 4

O jogo tinha começado há pouco e talvez por isso se tenha esquecido de marcar Acuña no 1-0. Apagadíssimo.

Avto - 6

Foi o mais irreverente, tentando desequilibrar com fintas curtas e simulações de corpo.

André Luís - 5

Sabe jogar de costas para a baliza, como se pede aos bons avançados. Provou-o no lance do golo anulado a Bressan e, depois, no passe para o 1-1.

Niltinho - 6

Entrou aos 69" para recolocar o Chaves no jogo com um golão, em arco.

William - 4

O risco de agarrar Bas Dost na área e sujeitar-se a que o árbitro apontasse penálti foi demasiado alto.

João Teixeira - 5

Pouco se viu no miolo.