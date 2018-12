Sérgio Conceição tenta fazer história numa ronda que tem Benfica-Braga como jogo grande

Sérgio Conceição pode alcançar o 15.ª triunfo seguido no comando nos dragões, igualando a proeza de Artur Jorge.

O FC Porto defende a liderança da I Liga frente ao Rio Ave, numa 14.ª jornada, a última de 2018, que pode ser histórica para Sérgio Conceição e que tem Benfica-Braga como jogo grande.

Numa ronda em que os três grandes atuam todos no domingo, o Sporting desloca-se ao terreno do Vitória de Guimarães, com um registo de sete vitórias consecutivas desde a chegada do treinador holandês Marcel Keizer.

No Estádio do Dragão, no Porto, o campeão nacional é o primeiro grande a entra em ação, perante o Rio Ave, sétimo classificado, num encontro em que Sérgio Conceição pode alcançar o 15.ª triunfo seguido no comando nos dragões, igualando a proeza de Artur Jorge, que desde 1984/85 passou a ser o treinador com mais vitórias consecutivas no clube.

Ao bater o Moreirense na Taça de Portugal (4-3), Conceição igualou André Villas-Boas, com 14, e pode agora apanhar Artur Jorge, num registo que teve inicio após o desaire com o Benfica (1-0), no Estádio da Luz, em Lisboa, na sétima jornada do campeonato, em 07 de outubro.

Otávio e Danilo, ambos lesionados, são baixas certas na equipa dos campeões nacionais, que vão receber um Rio Ave em crise, depois de um bom inicio de campanha na I Liga.

A equipa de José Gomes, que poderá estar de saída para o Reading, não vence há cinco jogos no campeonato, tendo sofrido mesmo três derrotas, e vem de um pesado desaire perante o Sporting (5-2), na Taça de Portugal.

O jogo tem início agendado para as 15h00 e, em caso de vitória, o FC Porto fica provisoriamente com cinco pontos de vantagem na liderança e pode assistir, no sofá, ao que os rivais vão fazer na ronda.

Às 17h30, no Estádio da Luz, entram em campo Benfica e Sporting de Braga, quarto e terceiro classificados, respetivamente, no duelo mais sonante desta jornada, num 'teste' que pode ser decisivo para Rui Vitória.

O treinador encarnado, que chegou a estar de saída do clube, leva seis vitórias seguidas, mas continua sem conseguir reconquistar o universo benfiquista, com exibições algo cinzentas.

Tanto Benfica com Sporting de Braga alcançaram durante a semana o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal, mas de forma bem diferente. Os encarnados foram a Montalegre vencer o emblema do Campeonato de Portugal por 1-0, com muitas poupanças, enquanto os minhotos precisaram do prolongamento para eliminar o Vitória de Setúbal (1-0), num duelo intenso no Bonfim.

Às 20:00, Vitória de Guimarães e Sporting, quinto e segundo classificados, respetivamente, fecham a ronda, no que promete ser o teste mais difícil da era Keizer, que conquistou tudo e todos no reino do leão, em pouco mais de um mês. Com o técnico holandês, a equipa de Alvalade leva sete vitórias seguidas, com 30 golos marcados e exibições de grande nível.

O capitão Nani, que falhou o embate com o Rio Ave devido a lesão, está em dúvida para o jogo de domingo, em que já é certa a baixa do central uruguaio Sebastian Coates, devido a castigo.

Por seu lado, o Vitória de Guimarães está a passar pela melhor fase da temporada, até agora, e já não perde há 11 jogos, em todas as competições, desde a quinta jornada, com o Portimonense (3-2),em setembro.

No campeonato, na última ronda, a equipa de Luís Castro empatou no campo do Aves (1-1), mas vinha de uma série de três triunfos consecutivos.

No sábado, o Belenenses recebe o Aves e, em caso de vitória, sobe provisoriamente ao quinto lugar, igualando o Vitória de Guimarães.

Ao contrário do que é habitual, a jornada arranca só no sábado com três jogos às 15h30: Feirense-Portimonense, Vitória de Setúbal-Santa Clara e Tondela-Marítimo.

Programa da 14.ª jornada:

- Sábado, 22 dez:

Feirense - Portimonense, 15:30

Vitória de Setúbal - Santa Clara, 15:30

Tondela - Marítimo, 15:30

Belenenses - Desportivo das Aves, 18:00

Moreirense - Boavista, 20:30

- Domingo, 23 dez:

FC Porto - Rio Ave, 15:00

Nacional - Desportivo de Chaves, 15:00

Benfica - Sporting de Braga, 17:30

Vitória de Guimarães - Sporting, 20:00