"Não estamos a assobiar para o lado, temos estado a trabalhar", avisa secretário de Estado

Na cerimónia de Abertura da Cidade Europeia do Desporto Braga 2018, João Paulo Rebelo falou sobre o caso da bancada do Estoril, bem como das críticas dos Presidentes dos "três grandes" ao Governo.

Bancada Estoril: "Pese embora a Secretaria de Estado ter a tutela do desporto, não significa que tudo o que acontece na esfera desportiva é da sua responsabilidade. O que aconteceu nesse caso concreto não é responsabilidade direta da Secretaria de Estado. Evidentemente que enquanto secretário de estado do desporto, estou atento".

Instituições falharam e mão pesada do estado?: "Eu não falo pelo Governo no seu todo, sou membro, tudo correu de forma bastante ordeira por parte de todos. Todos temos de estar atentos para que estejam reunidas todas as condições de segurança, sejam em eventos desportivos, como culturais ou recreativos".

Críticas de Presidentes dos clubes grandes ao Governo: "No que me diz respeito, há um conjunto de matérias que alguns agentes e a população em geral olham para o governo e o governo tem seguramente responsabilidades, mas partilhadas. Há muitas matérias que o secretário de Estado do Desporto não tem responsabilidade direta, deve haver uma articulação entre as mais diversas entidades, mas não devemos apontar apenas para o Governo - nesta matéria a secretaria de Estado do Desporto e o Instituto Português do Desporto e da Juventude não têm uma ação direta sobre esse caso em concreto. Parece que as instituições estão a articular-se para precaver que no futuro não possam ocorrer situações lamentáveis".

Ataques entre dirigentes: "Tenho dito muitas vezes que todos temos que assumir as nossas responsabilidades e particularmente quem tem maiores responsabilidades deve responder aos apelos que tenho feito, que são de bom senso e serenidade. O Governo tem responsabilidade, mas há um conjunto de matérias que não têm que ver diretamente com a Secretaria de Estado do Desporto. Há matérias a ser discutidas no âmbito do futebol, que tem que ver com a justiça, investigações que têm que acontecer e que a secretaria não tem tutela direta. Não estamos a assobiar para o lado, temos estado a trabalhar com a Federação e Liga, para que em Portugal se fale de futebol, se fale das boas razões, sermos campeões europeus, termos atletas extraordinários e clubes respeitados na Europa e em todo o mundo. Esse deve ser o espírito que deve reinar".