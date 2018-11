O Sporting, comandado interinamente por Tiago Fernandes, venceu fora o Santa Clara por 2-1, numa partida da nona jornada que até começou a perder.

Santa Clara: um a um

Rashid, o maior dos resistentes



Marco 6

Grande intervenção aos 6" a remate de longe de Bruno Fernandes e aos 80" a negar o golo a Jovane. Falhou, contudo, no lance do golo de Acuña.

Patrick 4

Esteve uma hora em campo - foi expulso, por palavras, aos 61" -, mas não foi tão exuberante em termos ofensivos porque o jogo obrigou-o a ter de defender.

César 6

Voltou a ser o melhor elemento da defensiva. Disputou nas alturas com Bas Dost e várias vezes saiu vencedor nos duelos.

Fábio Cardoso 5

Após primeira parte tranquila, o central relançou o Sporting na discussão do encontro quando derrubou Dost na grande área. Perdeu depois a concentração.

Mamadu 5

Começou com um despique com Nani, que levou os adeptos a assobiarem o internacional português. Falhou o corte no lance do segundo golo leonino.

Osama Rashid 6

Inspirado pelo prémio de Melhor Golo recebido antes do início do jogo, o iraquiano criou a jogada do golo açoriano com um passe longo nas costas da defesa leonina. Foi o mais rematador da equipa, com dois tiros desferidos no final.

Anderson 5

Grande capacidade de recuperação do brasileiro que já se tornou peça fundamental no processo defensivo da equipa. Assertivo na disputa de bola, acabou por sair, já que tinha um amarelo e a equipa jogava reduzida a dez.

Bruno Lamas 5

Globalmente, foi uma exibição apagada do médio brasileiro. O jogo não foi para as suas características e quase sempre a ordem foi fechar o corredor central.

Pineda 5

Jogo de sacrifício, em missão defensiva, do salvadorenho que não teve espaço para aplicar a sua velocidade porque a equipa esteve (quase) sempre em momento defensivo.

Zé Manuel 6

Não desperdiçou a única ocasião na primeira parte. Com a ajuda do vento, é certo, bateu Renan num remate de primeira com o pé direito.

Alfredo Stephens 5

Lutou muito com os centrais leoninos, mas nunca conseguiu ganhar uma bola de cabeça. Esteve muito desapoiado na frente de ataque e, por isso mesmo, a exibição individual ressentiu-se.

Rui Silva 5

Entrou para fechar o lado direito da defesa açoriana e ainda conseguiu ganhar dois pontapés de canto para a equipa.

Abdiel Arroyo 4

Entrou para fechar no eixo, algo a que não está habituado.

Kayo 4

Entrou para reforçar o miolo, no sentido de estancar a ofensiva leonina. Cumpriu, até porque o Sporting desacelerou no final.



A FIGURA



Jovane: 8

Um furacão que estava preso no banco



Foi no banco que Tiago Fernandes começou a dar a volta ao jogo. Quando percebeu que o Sporting estava a dar de si perante a estratégia açoriana, o técnico mandou o extremo aquecer, preparando-o para uma segunda parte que acabou por ser de luxo. Fez a cabeça em água a Patrick, até o brasileiro ser expulso, e depois a Rui Silva, o seu substituto. Muitas e boas diagonais, muitas e boas combinações com Lumor e Nani e uma enorme vontade de transformar uma derrota num triunfo. É seu o passe que permite a Acuña deixar o resultado no 2-1 final, e só não fez o gosto ao pé porque Marco lhe tirou esse prazer, com uma defesa impressionante já na reta final do jogo. Grande jogo de um autêntico "furacão".



Sporting: um a um

Renan 6

Viu o vento desviar a bola da sua trajetória no 1-0 e depois... resumiu-se a controlar alguns disparos do adversário. Sim, apanhou dois sustos a acabar o jogo, mas fica a sensação que estava bem colocado caso os remates fossem enquadrados com a baliza.

Bruno Gaspar 6

Uma exibição resiliente do lateral que está a fazer as vezes de Ristovski. Começou cheio de dificuldades, com Pineda e as diagonais de Stephens, mas quando precisaram do seu sentido posicional, lá estava ele para ajudar a fazer as dobras e cortar lances de perigo.

Coates 6

Arrancou com dureza e foi penalizado por isso, com um amarelo logo aos 15". Não foi fácil controlar a velocidade do ataque do Santa Clara, mas, contas feitas, as investidas do adversário foram mais fumo que outra coisa. Um corte importante a acabar o jogo.

Mathieu 6

A bola parecia que queimava nos primeiros minutos, quer a fazer marcação quer a meter a bola no meio, para o Sporting se chegar à frente. Compensou com a noção tática e muitos cortes de cabeça.

Lumor 5

Ofensivamente, a exibição de Lumor é, talvez, das melhores que fez nos poucos jogos que tem de leão ao peito. Mas em termos defensivos, acabou por ficar ligado ao 1-0, quando deixa Zé Manuel fugir atrás.

Battaglia 5

Nem meia hora esteve em campo, pois saiu lesionado e em lágrimas, mas enquanto orbitou no "miolo" tentou sempre morder os calcanhares às saídas dos açorianos.

Bruno Fernandes 5

Foi sua a primeira oportunidade - e que remate! - aos 7", sim, mas caiu completamente na teia montada por João Henriques para emperrar o jogo interior do Sporting.

Nani 7

Mesmo sob uma enorme chuva de assobios, o capitão puxou dos galões e mesmo no pior período do Sporting foram dele os rasgos que permitiram à equipa chegar próxima da baliza de Marco. Luta e cabeça no sítio para animar o leão na segunda parte.

Acuña 7

Começou à esquerda, passou para a direita e acabou onde a equipa mais precisava dele - em todo o lado. E ainda mais importante, foi seu o golo que consumou a reviravolta no marcador. Antes desse disparo, já tinha tentado visar a baliza em três ocasiões.

Diaby 5

Percebe-se a opção de Tiago Fernandes: quis, perante a ainda fraca apetência física de Bas Dost, ter um jogador ao meio que esticasse o jogo e pressionasse na primeira zona de construção açoriana. Não foi feliz e saiu ao intervalo.

Bas Dost 6

Falha de forma clamorosa o empate na primeira parte, ao cabecear ao lado após canto de Acuña, mas não tremeu quando foi chamado a bater o penálti que dá o 1-1. Mais: não tremeu quando Manuel Mota, não satisfeito à primeira, o mandou repetir o pontapé da marca dos onze metros.

Gudelj 6

Demorou a enturmar-se na forma como o Sporting estava a organizar o seu meio-campo, mas na segunda parte parecia peixe na água. Num jogo onde se pedia "físico", emprestou o seu até mais não e prova disso foram os cortes, de carrinho ou pelo ar, que fez nos minutos finais, quando o Santa Clara apertava em busca do golo do empate.

Miguel Luís -

A tal substituição para perder - ou ganhar tempo - que permite ao miúdo continuar a somar minutos pelo Sporting.