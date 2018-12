Confira a avaliação feita por O JOGO a todos os jogadores que estiveram em campo no encontro da jornada 13 do campeonato, ganho pelo FC Porto por 2-1.

SANTA CLARA UM A UM

Marco 6

Aos 3" negou o golo a Marega com uma defesa por instinto. Aos 10" voltou a negar o golo ao maliano com nova grande intervenção. Depois de um choque com Fábio Cardoso na área, aos 27", ficou magoado no joelho direito e acabou substituído aos 32".

Patrick 6

Teve nos pés o golo, depois de passar por Casillas, mas Militão negou-lhe a intenção. Delicioso o passe de letra que isolou Chrien na assistência para o golo dos açorianos.

César 4

Acompanhou de perto Marega, mas raramente lhe ganhou um lance. A velocidade do maliano foi difícil de acompanhar.

Fábio Cardoso 5

Lesionou o colega de equipa Marco e foi o marcador de serviço de Soares. Dois cortes providenciais evitaram que Marega se isolasse.

Mamadu 4

Deixou a bola fugir por cima de si aos 10", isolando Marega. Concedeu muito espaço nas costas.

Anderson 5

Nunca se fez rogado quando teve de jogar feio, destruindo as jogadas do adversário.

Osama Rashid 5

Trabalho redobrado no lado esquerdo, fazendo muitas vezes as compensações defensivas a Mamadu.

Chrien 5

Apareceu na área portista, descaído pelo lado direito, na hora certa para assistir Zé Manuel. Denotou dificuldades na hora de fechar o corredor central.

Bruno Lamas 6

Excelente visão de jogo, lançando Patrick (26") na área para a primeira ocasião de golo da equipa. Aos 68" esteve perto do golo num livre na meia direita batido diretamente à baliza.

Zé Manuel 6

Segundo jogo consecutivo a marcar, mostrando rapidez entre os centrais azuis e brancos ao surgir nas costas de Felipe a finalizar.

Fernando 6

Travou interessantes despiques com Felipe no lado esquerdo. Aos 60", com espaço na área, rematou forte para uma grande defesa de Casillas

Serginho 5

Regressou à baliza açoriana e teve duas grandes defesas a remates de Soares. Nos golos sofridos, nada podia fazer.

Kaio 4

Deu força ao meio-campo dos açorianos

Ukra 3

Uma arrancada pela esquerda, um cruzamento e pouco mais.

FC PORTO UM A UM

Casillas 7

Um passe para golo (que Marega não aproveitou), uma mão-cheia de saídas dos postes efetivas e várias defesas importantes. Aos 60" negou Fernando e aos 68" Bruno Lamas, em cima da linha. Nada podia fazer no golo de Zé Manuel.

Corona 6

O único sobressalto por que passou foi, curiosamente, criado pelo próprio, num atraso traiçoeiro para Casillas. No resto, defendeu bem até à entrada de Ukra, subiu muito e tirou alguns cruzamentos.

Felipe 6

Perdeu de vista Zé Manuel e pagou por isso com o golo dos açorianos, ainda que na marcação a Fernando tenha estado irrepreensível. No segundo tempo não há nada de relevante a apontar-lhe, a atacar ou a defender.

Éder Militão 7

Festejou um corte aos 26" como se fosse um golo e com razões para isso, já que o remate de Patrick ia para a baliza deserta. Vencedor da maioria dos duelos que disputou, teve um disparo contra um adversário ao cair do pano.

Alex Telles 5

Escolhido como alvo dos ataques dos açorianos, concedeu alguns espaços e não disfarçou as dificuldades para conter as incursões de Patrick na primeira parte. Melhorou na segunda e foi perigoso nos lances de bola parada.

Danilo 6

A "solidão" no meio-campo defensivo não impediu que aparecesse quase em todo o lado. Inteligente no posicionamento, intercetou vários passes e teve cortes providenciais. Dois remates para fora.

Herrera 5

O início foi prometedor, com dois aparecimentos na área, embora só no segundo tenha concluído a jogada com um remate para fora. Com o tempo foi perdendo gás e tornou-se mais errático no capítulo do passe.

Óliver 5

Duas perdas de bola, vários passes falhados e uma abordagem passiva no golo do Santa Clara levaram-no a sair ao intervalo. No entanto, foi dele o primeiro remate antes de Soares empatar.

Brahimi 5

Uma jogada individual aos 63", concluída com um remate para defesa de Serginho, foi o melhor que se lhe viu fazer, até porque a condição física não parece a melhor. Só assim se explica que não tenha acompanhado Patrick (26") ou ignorado a desmarcação de Chrien (38").

Soares 7

Viu um golo ser-lhe anulado por fora de jogo, marcou um (que contou) de cabeça e ainda foi importante no lance do 2-1, ganhando no corpo a corpo a Patrick e obrigando Serginho a defesa complicada. Acabou substituído em prol da estabilidade defensiva.

Otávio 5

Entrou para agitar, mas ficou-se pelas intenções. Falhou vários passes e nem as arrancadas que tentou lhe saíram sempre a preceito.

Sérgio Oliveira 5

Injetou maior consistência ao meio-campo.

Maxi 5

Saltou do banco (87") para segurar Ukra.

A FIGURA: Marega: 8

Força bruta que arrasou toda a defesa



A passagem de Marega pelos Açores foi devastadora. O ciclone maliano chegou quase sem se dar por ele, com um remate na pequena área que Marco travou em cima da linha, e subiu de intensidade com uma arrancada, concluída com um disparo cruzado, que só o guarda-redes do Santa Clara foi capaz de travar. A assistência para Soares, que permitiu ao FC Porto anular a desvantagem inicial, provocou estragos, mas foi o golo que apontou no segundo tempo, na recarga a uma defesa incompleta de Serginho, que devastou por completo os açorianos. Na parte final perdeu alguma força e, por isso, a última arrancada acabou nas pernas de um adversário.