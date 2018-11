Quem ganha o FC Porto-Braga? A Seleção Nacional de futsal de padres decide

O FC Porto e o Braga discutem, no estádio do Dragão, a liderança da I Liga, em jogo da 10.ª jornada da prova. Líderes com 21 pontos, o vencedor do embate isola-se na frente do campeonato, sendo que o empate mantém as duas equipas na frente da prova, mas com a possibilidade de serem alcançadas pelo Sporting, caso vença no domingo na receção ao Chaves.

O FC Porto-Braga desta noite é um jogo com tamanha importância no panorama futebolístico nacional que vai ser acompanhado até pelo clero, mais concretamente pela Seleção Nacional de futsal de padres que já venceu por três vezes a Clericus Cup. Na equipa, onde todos os jogadores são sacerdotes, há adeptos para todos os gostos, inclusive portistas e bracarenses ferrenhos.

Os 16 jogadores mais o Padre Manuel Fernando, responsável pela equipa, foram convidados a perspetivar o resultado do encontro e as opiniões dividiram-se à semelhança do equilíbrio que tem existido entre portuenses e bracarenses, que partilham a liderança da I Liga. O empate e a vitória dos dragões reúnem seis palpites cada, enquanto um triunfo visitante recolhe cinco opiniões.

Para figura, Tiago Sá destaca-se com quatro nomeações, seguido de Óliver e Otávio (a arma secreta dos últimos tempos) com três cada. O 1-1 (quatro opiniões) e o 3-1 (três palpites) foram os resultados mais mencionados.