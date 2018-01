Prepare-se: vem aí um domingo quente de campeonato

Braga venceu Rio Ave e colou-se ao Benfica. Três principais candidatos ao título entram em cena este domingo.

A ronda 17 do campeonato arrancou este sábado, com a vitória do Braga frente ao Rio Ave, por 2-1, e tem no domingo um dia quente. Os três grandes entram em campo, com o primeiro posto, na posse do FC Porto, em discussão.

O Benfica joga em Moreira de Cónegos, numa partida com início marcado para as 16h00. A equipa de Rui Vitória está no terceiro lugar, com 37 pontos, os mesmos do Braga, embora os minhotos tenham um jogo a mais.

O Sporting, com 40 somados, recebe o Marítimo, com quem empatou sem golos em casa esta época, para a Taça da Liga. Os leões deixaram fugir o FC Porto depois do empate a um golo no dérbi e estão, por isso, a dois pontos da liderança. A partida terá o apito inicial às 18h00.

O FC Porto será o último dos candidatos ao título a ir a jogo: recebe o Vitória de Guimarães a partir da 20h15. Ainda na memória está a goleada por 4-0 aos minhotos, para a Taça de Portugal. Pedro Martins, todavia, já garantiu uma equipa com outra fibra neste reencontro no Dragão.

Refira-se que Chaves e Aves também jogam domingo, às 11h45.

Programa da 17.ª jornada:

- Sábado, 6 jan:

Braga -- Rio Ave, 2-1

- Domingo, 7 jan:

Chaves -- Aves, 11h45 (SportTV)

Moreirense -- Benfica, 16h00 (SportTV)

Sporting -- Marítimo, 18h00 (SportTV)

FC Porto -- Vitória de Guimarães, 20h15 (SportTV)

- Segunda-feira, 8 jan:

Paços de Ferreira -- Portimonense, 19h00 (SportTV)

Estoril -- Feirense, 21h00 (SportTV)

- Terça-feira, 9 jan:

Tondela -- Vitória de Setúbal, 19h00 (SportTV)

Belenenses -- Boavista, 21h00 (SportTV)