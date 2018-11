TRIBUNAL O JOGO - Conheça a sentença dos especialistas de arbitragem de O JOGO sobre os lances que mais dúvidas suscitaram na partida entre FC Porto e Benfica, a contar para a 10ª jornada da I Liga.

Os antigos árbitros Jorge Coroado, José Leirós e Fortunato Azevedo, os especialistas do nosso Tribunal, revelam a sua opinião sobre a arbitragem de Artur Soares Dias (AF Porto)

FC Porto-Braga, 1-0 (Soares, 88')

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto)

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

VAR: Luís Ferreira e Valdemar Maia

Amarelos: Fransérgio 40", Soares 55"

76" Penálti por assinalar por alegada falta de Goiano sobre Soares?

JORGE COROADO - BOA DECISÃO: Não houve qualquer infração praticada por Goiano. O contacto com Soares foi próprio do futebol. Lance bem ajuizado.



JOSÉ LEIRÓS - BOA DECISÃO: Na área, Soares e Goiano procuram posição para chegar à bola. Ambos caem sem qualquer falta. O árbitro decidiu bem não assinalar penálti.



FORTUNATO AZEVEDO - BOA DECISÃO: É uma disputa legal pela bola entre Soares e Goiano. O avançado do FC Porto cai sem qualquer irregularidade por parte do defesa do Braga.

84" Bem assinalado fora de jogo a Hernâni?

JORGE COROADO - MÁ DECISÃO: Hernâni, no momento em que a bola lhe foi passada por Alex Telles, encontrava-se em posição regular, errando o árbitro assistente na avaliação efetuada.

JOSÉ LEIRÓS - MÁ DECISÃO: Fora de jogo mal assinalado por Rui Licínio que não esteve nada bem neste jogo. Hernâni estava em linha com os defensores.



FORTUNATO AZEVEDO - MÁ DECISÃO: Hernâni está claramente atrás do penúltimo defesa do Braga. Decisão errada do árbitro por indicação do árbitro assistente.

88' - Golo do FC Porto é legal?

JORGE COROADO - BOA DECISÃO: Toda a jogada, desde o lançamento de linha lateral, não teve qualquer irregularidade. Estiveram bem os elementos da equipa de arbitragem.

JOSÉ LEIRÓS - BOA DECISÃO: Rui Licínio, erradamente, não olhou para Corona.Essa é a sua função. Não é estar só a olhar para a frente. Não há irregularidade de Corona ou de Soares.



FORTUNATO AZEVEDO - BOA DECISÃO: Golo perfeitamente legal, desde o lançamento lateral efetuado por Corona em conformidade com a LEI XV, até ao remate de Soares.

90'+2' - Marega joga a bola com a mão? Seria penálti?

JORGE COROADO - BOA DECISÃO: Marega não joga a bola com a mão, mas sim com o ventre. O avançado do FC Porto não cometeu, por isso, penálti.

JOSÉ LEIRÓS - BOA DECISÃO: Marega não jogou a bola com o braço nem com a mão, mas antes com a anca. Pontapé de canto bem assinalado.

FORTUNATO AZEVEDO - BOA DECISÃO: Marega joga a bola com a anca. Não havia, por isso, razão para assinalar penálti. Boa decisão do árbitro.

O CASO

45' Bola no braço ou braço na bola por parte de Sequeira? Penálti por assinalar?

JORGE COROADO - MÁ DECISÃO: Sequeira tinha o braço fora do plano do corpo, fez um gesto de sacudidela, afastando a bola. Penálti claro e bem visível que o árbitro e o VAR, erradamente, não consideraram. Erro condizente com a postura do árbitro.



JOSÉ LEIRÓS - MÁ DECISÃO: Sequeira movimentou o braço para intercetar a trajetória da bola. Penálti por assinalar por braço deliberado na bola. O VAR deveria ter alertado Soares Dias para visualizar as imagens, fazendo um compasso de espera antes de permitir a ida para o balneário para intervalo.



FORTUNATO AZEVEDO - MÁ DECISÃO: O jogador do Braga de forma deliberada joga a bola com o braço. Penálti claro que não foi assinalado. O árbitro, infelizmente, não contou com a colaboração do assistente e do VAR. Decisão errada da equipa de arbitragem.

APRECIAÇÃO GLOBAL

JORGE COROADO: Como é seu timbre, não foi ter com o jogo, o jogo é que teve de ir ter com ele. Por vezes, parecia que estava de cadeirinha. UEFA a meio da semana faz mal.



JOSÉ LEIRÓS: Soares Dias chegou do estrangeiro com frescura física e psicológica. Domínio total e personalidade vincada. Não foi ajudado pelo VAR.



FORTUNATO AZEVEDO: Jogo com grau de dificuldade acima da média. Soares Dias, nem sempre bem auxiliado, falhou ao não assinalar penálti a favor do FC Porto.