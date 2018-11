Confira todas as curiosidades e estatísticas de relevo da 10ª jornada da I Liga, que viu o FC Porto isolar-se no comando da tabela classificativa, depois de vencer o Braga por 1-0, no Estádio do Dragão.

Postes negaram quase 50 golos

Se não fossem os caprichos dos ferros, o Braga seria a equipa da I Liga com mais golos. Neste ranking dos "ses", o Braga teria mais sete golos do que os efetivos 19 e totalizaria 26, mais um do que o FC Porto, que mandou quatro à "moldura". Recorde-se que nesta jornada os arsenalistas endereçaram duas bolas à trave e acabaram por não fazer nenhum golo, tendo averbado uma derrota por 1-0 frente aos dragões.

A nível individual, esta época, quatro jogadores conseguiram acertar duas vezes naquela estrutura que ronda os 12 centímetros de espessura.

Seja como for, não é caso para pensar em recorrer a galinhas pretas, ainda. A média de cerca de meia bola aos ferros, por jogo, na presente época, não foge muito do que aconteceu nas duas últimas temporadas (0,48 em 2017/18 e 0,55 em 2016/17).

CURIOSIDADES

10 golos de cabeça

Esta jornada igualou o recorde da época da terceira jornada no número de golos apontados de cabeça: dez. Muitos deles foram decisivos, como foi o caso do de Soares (FC Porto) diante do Braga.

1 golo por jogo

Bas Dost (Sporting) é o jogador com a melhor média de golos por jogo da I Liga e com uma aritmética redonda: um golo por jogo. O segundo do ranking é Vinícius (Rio Ave), com um golo a cada 0,8 jogos.

41"" golo prematuro

O autogolo de Conti (Benfica), aos 41"" foi o tento mais prematuro da época. Nas últimas 15 épocas houve 33 nos primeiros 60"" e o de Walter González (Arouca), ao FC Porto, em 2015/16, foi o mais rápido: 9"".

5 expulsões

Esta foi a jornada com mais expulsões. No total, cinco jogadores (quatro por vermelho direto e um por duplo amarelo) foram tomar banho mais cedo. As cinco ordens de expulsão ultrapassam as quatro da primeira e da terceira rondas.

6 lugares

Depois de sete jornadas a ocupar lugares da despromoção (três deles como lanterna vermelha), o Aves ganhou os dois últimos jogos e subiu ao 12.º lugar. Já Feirense, Marítimo e Chaves somam oito, seis e cinco jogos sem ganhar.

30.º golo de fora da área

A "bomba" flaviense de Niltinho, em Alvalade, foi o 30.º golo da I Liga de fora da área. Os remates de longa distância (para lá dos 16,5 metros) representam 13% dos 232 golos. A pequena área contribui com 20% e a grande área com 67%.