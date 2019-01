Ponto final da primeira volta do campeonato da I Liga: FC Porto, campeão em título, lidera com cinco pontos de avanço sobre Benfica. Aves é o lanterna-vermelha.

O Chaves voltou este domingo às vitórias na receção ao Tondela (2-1), deixando o último lugar da I Liga, enquanto o Belenenses venceu em casa do Nacional (1-0) e subiu a sexto.

Depois de quase quatro meses sem ganhar na prova, os flavienses conseguiram a terceira vitória na I Liga em 2018/19, e a primeira sob o comando do treinador Tiago Fernandes, graças a golos do brasileiro André Luís, aos 20 minutos, na recarga a uma grande penalidade que Cláudio Ramos defendeu, e do sul-africano Luther Sing, aos 57.

Tomané ainda reduziu de penálti no último lance do encontro, no oitavo minuto de descontos, mas a expulsão de Ricardo Costa, aos 62 minutos, acabou por condicionar a reação beirã, deixando a formação de Pepa no 13.º lugar, com 18 pontos.

Antes do jogo de hoje, que começou com dez minutos de atraso devido a gelo no relvado, o Desportivo de Chaves tinha conseguido dois empates a zero, com Feirense e Vitória de Setúbal, somando o terceiro jogo sem perder, enquanto os beirões quebram uma série de três triunfos seguidos no campeonato.

Por seu lado, os transmontanos deixaram o último lugar e chegaram ao 17.º e penúltimo, com 12 pontos, os mesmos do Desportivo das Aves, que termina a primeira volta com a lanterna-vermelha do campeonato.

No Funchal, um golo de Licá, aos 79 minutos, deixou o Belenenses no sexto posto da tabela no final da primeira volta, com 28 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães (quinto) e do Moreirense (sétimo).

Por seu lado, os insulares somaram o terceiro desaire em casa e estão no 12.º posto, com 19 pontos, caindo uma posição devido ao empate entre Rio Ave e Vitória de Setúbal (1-1).

No último jogo da 17.ª jornada, a última da primeira volta, vila-condenses e setubalenses empataram 1-1, com golos do brasileiro Galeno e de Berto, para os visitantes, já depois de Matheus Reis ter sido expulso nos anfitriões.

A equipa de Daniel Ramos continua em 'crise', somando o nono jogo sem ganhar, e segue em 10.º lugar, com 20 pontos, mais um que a formação de Setúbal, que subiu ao 11.º lugar, com os mesmos pontos do 12.º classificado, o Nacional.

O campeonato é liderado pelo campeão em título FC Porto, que fecha a primeira volta com 43 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Benfica, mais seis do que o Sporting de Braga, terceiro, e oito para o Sporting, quarto.

Dragões e leões empataram no sábado sem golos em Lisboa, enquanto o Benfica bateu o Santa Clara (2-0) e o Sporting de Braga cedeu um empate com o Portimonense (1-1).