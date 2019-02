O balanço do último dia de mercado: quem ficou em branco e o rei da agitação

Entre os grandes só o FC Porto anunciou uma novidade no fecho - Loum - e os vila-condenses inscreveram quatro jogadores.

O último dia do mercado de inverno não foi tão agitado como em anos anteriores. Foram vários os clubes da I Liga que guardaram para o fim a inscrição de jogadores na Liga Portugal, mas nada de nomes sonantes a agitar o fecho.

Entre os grandes, a contratação de Loum foi oficializada pelo FC Porto já noite dentro. O médio que jogava no Moreirense transferiu-se para o Dragão por empréstimo do Braga com opção de compra obrigatória e foi a quarta contratação de janeiro, juntando-se a Pepe, Fernando Andrade e Manafá. O Benfica ficou em branco na derradeira oportunidade para reforçar a equipa de Bruno Lage e emprestou Ferreyra, ao Espanhol, e Castillo aos mexicanos do América. O Sporting, o clube grande que mais contratou em janeiro, não apresentou novidades no último dia da reabertura do mercado. A notícia principal do dia em Alvalade seria a recusa de Castaignos em ser emprestado ao Aris Salónica. No Braga não houve contratações sonantes, no V. Guimarães apenas a confirmação oficial de Rochinha (ex-Boavista). Perto da meia-noite, o Feirense surpreendeu ao assegurar Kuca, que estava na Roménia, e Ofori, emprestado pelo Leixões "com uma cláusula de opção fixada para ser exercida no final da época e com uma cláusula de proteção exclusiva para o Braga no valor de três milhões de euros". No entanto, houve um problema na hora da inscrição que hoje poderá ser desbloqueado.

Também em destaque esteve o Rio Ave que ontem inscreveu quatro jogadores: Filipe Augusto e Messias, que já tinham sido noticiados por O JOGO, e o extremo Carlos e Said, avançado que estava no Hajduk Split, da Croácia, e que vem colmatar a saída de Carlos Vinícius para o Mónaco. A agitação no Rio Ave poderá prolongar-se com a saída de Schmidt para o Japão.

De Vila do Conde saiu o georgiano Makaridze que vai defender a baliza sadina até ao final desta temporada, fazendo concorrência a Cristiano. O Moreirense contratou Ibrahima Camará, médio de 20 anos que brilhou no Braga B. Para colmatar as saídas de Reinildo e de Fredy, o Belenenses recorreu aos escalões inferiores, assegurando Kiki (ex-Felgueiras, do Campeonato de Portugal), e Dieguinho (ex-Cova da Piedade, da II Liga). António Folha passa a contar com Aylton Boa Morte (ex-Estoril), Henrique Gelain e Samuel Portugal, provenientes do Coritiba, e Ruster, contratado ao Varzim.