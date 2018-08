Nuno Almeida é o árbitro do FC Porto-Chaves

Revelados os nomes das equipas de arbitragem para os jogos deste sábado

Nuno Almeida foi o homem escolhido para arbitrar o jogo entre o FC Porto e o Chaves, este sábado às 21 horas. O algarvio vai ser assistido por Rui Licínio e Venâncio Tomé, com Pedro Vilaça como quarto árbitro. No videoárbitro estarão Vasco Santos e Bruno Trindade.

A Liga revelou ainda os nomes das equipas de arbitragem para os outros jogos deste sábado. No V. Setúbal-Aves, marcado para as 16h30, vai estar Hélder Malheiro, auxiliado por Bruno Jesus e Rui Cidade, Luís Reforço no quarto árbitro e Fábio Veríssimo e Pedro Martins no VAR.

Um pouco mais tarde, às 19h30, no Tondela-Beleneneses, o árbitro será Luís Godinho, com Rui Teixeira e Jorge Cruz como assistentes. O quarto árbitro vai ser João Mendes e no VAR estão Bruno Paixão e Ricardo Santos.