Marítimo-Santa Clara joga-se este domingo, mas com árbitro de segunda categoria e sem VAR

Jogo esteve em risco por Manuel Oliveira, do Porto, não ter conseguido aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo

Anzhony Rodrigues, árbitro madeirense de segunda categoria, vai dirigir o Marítimo-Santa Clara, jogo que já era para se ter realizado no sábado e voltou a estar em risco para este domingo, por o voo que transportava a equipa de arbitragem que viajava do continente não ter conseguido aterrar no Funchal.

O adiamento do jogo esteve em cima da mesa, mas a partida vai mesmo realizar-se, contando com Luís Freiras e Nuno Pereira como árbitros assistentes e Roberto Santos como quarto árbitro. No site da Liga estão também referidos os nomes para o papel de videoárbitro, que serão Luís Ferreira e Inácio Pereira, mas o jogo não poderá ter VAR por o árbitro C2 Anzhony Rodrigues não estar credenciado pelo IFAB.