Marítimo-FC Porto um a um: Otávio abateu o fantasma

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores de Marítimo e FC Porto que alinharam no jogo que terminou com a vitória azul e branca por 2-0.

MARÍTIMO

Amir - 6

Aos 62" levou o Caldeirão dos Barreiros ao rubro ao defender a grande penalidade de Marega. Ainda teve outras boas intervenções, mas nos golos nada podia ter feito.

Bebeto - 4

Teria sido uma boa exibição não fosse o mau passe aos 73", quando a equipa estava toda lançada na frente, originando assim o contra-ataque fulminante do segundo golo portista.

Marcão - 6

Foi a grande surpresa nas opções iniciais de Cláudio Braga. Correspondeu à aposta do treinador com uma exibição segura e aguerrida.

Zainadine - 6

Voltou a ser o elemento de maior destaque no sector defensivo, com alguns cortes providenciais. Em algumas vezes também tentou lançar a equipa no ataque, com passes em profundidade.

Lucas Áfrico - 4

Esteve sempre muito certinho nas suas intervenções. Mas como no "melhor pano cai a nódoa", foi ele quem cometeu a falta sobre Soares, que originou a grande penalidade assinalada por Carlos Xistra.

Fábio China - 6

Como sempre voltou a ser muito esforçado no eixo esquerda da defensiva madeirense, travando as iniciativas de ataque de Brahimi.

Vukovic - 6

Um dos melhores elementos da equipa da casa. Foi muito importante no meio-campo, dando equilíbrio e filtrando com mérito as diversas ofensivas do adversário.

Fabrício - 5

Na primeira parte, notabilizou-se pelo seu poderio físico, através das investidas pelo lado esquerdo portista, onde Telles mostrou não ter andamento para o brasileiro. Na segunda, caiu em produção, acabando por ser substituído aos 80".

Jean Cléber - 5

Tentou segurar o miolo verde-rubro. Esteve umas vezes bem, outras nem tanto.

Danny - 3

Num despique a meio-campo com o Otávio, numa altura em que o Marítimo já perdia, viu o vermelho direto sem necessidade, dificultando assim, ainda mais a tarefa aos seus companheiros. Novamente uma exibição cinzenta.

Joel Tagueu - 6

Na primeira parte, batalhou imenso na frente e ajudou em tarefas defensivas. Foi dele, as melhores oportunidades do Marítimo. No segundo tempo, continuou desamparado e mais nada podia fazer.

Correa - 4

Aos 74" o argentino entrou para desequilibrar, mas as intenções não passaram disso.

Ricardo Valente - 3

Entrou nos últimos dez minutos e já com o resultado feito. Não podia fazer milagres.

Rodrigo Pinho - 2

O avançado brasileiro só esteve em campo quatro minutos, mas ainda teve oportunidade para fazer um remate à baliza de Casillas.

FC PORTO

Casillas - 7

A grande defesa numa bomba de Joel à queima-roupa (28") foi a intervenção mais exigente e garantiu o empate ao intervalo. No restante bastou concentração e colocação.

Maxi Pereira - 5

Não arriscou muito em termos ofensivos e a defender nunca foi posto perante grandes dificuldades, apesar de Danny andar muito por ali, obrigando-o a não perder o foco.

Felipe - 6

Bem colocado, ganhou a grande maioria dos duelos com os avançados do Marítimo. A boa leitura de jogo acabou ainda por levá-lo a desarmar várias vezes os adversários na antecipação. Desperdiçou um cabeceamento na pequena área (77").

Éder Militão - 6

Há a assinalar uma interceção falhada (32"), também por causa do mau estado do relvado, mas no restante esteve seguro e bem posicionado.

Alex Telles - 5

Os cruzamentos não lhe saíram bem, nem as investidas à procura da profundidade e não foi só ontem que se viu isso. Não atravessa um bom momento.

Danilo - 6

Impecável na cobertura do meio-campo, ganhando vários lances, esteve mais atabalhoado no capítulo do remate, sempre muito disparatado. Mas tentou.

Óliver - 8

Está bem e recomenda-se, tanto no auxílio defensivo, como no critério na saída com bola e na procura dos espaços para manter a fluidez na circulação. Ganhou na pressão sobre Zainadine, iniciando o contra-ataque para o segundo golo, lance em que manteve o discernimento ao meter a bola em Otávio. Voltou a procurar o golo, mas ainda não foi desta.

Corona - 6

Foi dos poucos que conseguiram mexer naquela dupla cortina defensiva madeirense, com fintas e um par de cruzamentos na tentativa de criar desequilíbrios. Recuou para lateral com a saída de Maxi.

Brahimi - 5

Criou muito pouco para quem costuma ser um foco de destabilização para os rivais. Deu-se mal com a falta de espaços à esquerda e noutras zonas, também não acrescentou grande coisa.

Marega - 6

Falhou na cobrança da grande penalidade (64"), mas não se mostrou afetado por isso, mantendo a atitude na procura do golo. Acabou por isolar Otávio com o calcanhar (70"), antes de ele próprio marcar o segundo e acabar ali com o jogo.

Soares - 5

Sofreu a falta que deu o penálti aos azuis e brancos e esteve envolvido no lance do golo de Otávio, mas voltou a não funcionar. Esteve mal no controlo de bola, trapalhão na disputa de vários lances e acabou o jogo sem fazer um remate à baliza, o que é mau para um avançado.

Herrera - 5

Voltou a começar no banco e entrou numa fase em que era preciso devolver equilíbrio à equipa, fechar linhas e garantir que o Marítimo não criasse surpresas. Cumpriu com a missão.

Mbemba - 5

Depois da Taça da Liga, o defesa voltou a ir a jogo, estreando-se no campeonato português, ainda que adaptado a lateral-direito para devolver Corona ao ataque e estabilizar a defesa. Não se deu mal nas funções.

A FIGURA

Otávio - 8

Um furacão contra as forças de bloqueio

Bastaram cinco minutos de Otávio em campo para que o FC Porto marcasse dois golos e resolvesse aquilo que estava a revelar-se uma grande tormenta. Até à entrada do brasileiro, o Marítimo tinha os azuis e brancos completamente amarrados, sem soluções, embalados num ritmo baixo, já com a sombra crescente do fantasma do Caldeirão a pairar sobre o jogo. Mas Otávio foi como um furacão que não se fez anunciar e entrou de rompante pela defesa fora, batendo Amir - marcou o terceiro golo da época - logo na primeira oportunidade, graças a uma dinâmica que rompeu com a inércia que ameaçava tomar conta do jogo. Resumindo, derrubou as forças de bloqueio maritimistas e antes que os madeirenses pudessem contagiá-lo com a mesma letargia com que tinham controlado os campeões nacionais, o brasileiro ajudou a desferir o segundo golpe. O FC Porto apanhou o ritmo e Óliver disparou como uma seta, meteu em Otávio, que assistiu Marega e arrumou com o jogo.