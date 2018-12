FC Porto-Portimonense um a um: Marega a conduzir o rolo compressor

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores de FC Porto e Portimonense (4-1) no jogo que abriu a 12ª jornada da I Liga.

FC PORTO UM A UM

Casillas 7

Nem esboçou reação no golo de Tormena - também de pouco lhe valeria -, mas aplicou-se para travar remates perigosos de Jackson, Paulinho e João Carlos. Nas saídas dos postes, não comprometeu.

Corona 6

Concedeu demasiado espaço a Nakajima e o japonês castigou-o por isso até ao intervalo. Melhor no segundo tempo, até surgiu no último terço do terreno a tentar combinações ou cruzamentos para a área.

Felipe 5

Ludibriado por Jackson no lance do 0-1, teve lapsos durante a primeira parte que levaram o treinador a chamá-lo junto ao banco para o "acordar". Subiu de produção no segundo tempo, no qual viu um amarelo.

Éder Militão 6

Uns furos acima do companheiro do lado, fica a ideia de que contava ter Alex Telles nas costas na jogada do golo dos algarvios. No resto, não facilitou e ainda serviu Marega para o 4-1.

Alex Telles 6

Perdido no lance em que Tormena introduziu a bola na baliza de Casillas, foi reencontrando o norte com o passar dos minutos e, num canto, descobriu Marega para o empate. Ainda bateu um livre que Soares desviou para grande defesa do guarda-redes.

Danilo 7

Despertou, como toda a equipa, com o golo dos visitantes e partiu para uma exibição consistente. Aos 31" tirou o golo do pé direito de Jackson e aos 59" teve uma grande arrancada para oferecer a Brahimi o 3-1.

Óliver 5

Arrancou bem, com pormenores de classe e a encontrar linhas de passe para os companheiros. Com o tempo, porém, foi sentindo mais problemas e Sérgio Conceição nem esperou pelo intervalo para o tirar.

Otávio 6

A velocidade de execução nem sempre acompanhou a de pensamento, pelo que aos 40" perdeu-se em fintas e, com isso, uma boa ocasião. Foi dele, no entanto, a recuperação que esteve na origem do 3-1.

Brahimi 7

A perda de bola no lance do 0-1 foi o único lapso, porque no resto do tempo foi um problema para os algarvios. Viu um golo ser-lhe anulado aos 17", mas acabou por marcar aos 59" com um remate colocado. Pelo meio teve várias ofertas para os dois avançados.

Soares 7

O movimento pela frente do guarda-redes levou à anulação de um golo a Brahimi e até ao intervalo teve três boas ocasiões para se redimir dessa ação: o guarda-redes negou-lhe uma, noutra atirou para fora e na última deixou escapar a bola. Aos 57", porém, não falhou, após oferta de Marega.

Herrera 7

Deu maior intensidade ao meio-campo portista e contribuiu para a subida de rendimento da equipa. Aos 76" teve uma boa recuperação e deixou Hernâni em posição de finalizar.

Hernâni 7

Motivado pelo golo no Bessa, agitou bastante pela direita e quase marcou (76") num remate a rasar o poste.

Adrián 6

Uma ou outra arrancada prometedora.

A FIGURA

Marega 8

O hat trick esteve ali tão perto...

As impressões do maliano estão por todo o lado na 11.ª vitória consecutiva dos portistas. O avançado marcou duas vezes, fez uma assistência e andou sempre muito perto de consumar o hat trick. Da primeira ameaça (3") ao primeiro golo (23") contaram-se quatro remates em apenas 20 minutos, tempo suficiente para que o golpe de cabeça que superou Ricardo Ferreira surgisse já para anular a vantagem do Portimonense. O segundo festejo surgiu na segunda parte, depois de oferecer a Soares o 2-1, quando podia ter finalizado, e o terceiro foi-lhe negado por Ricardo Ferreira (66") e Pedro Sá (90").

PORTIMONENSE UM A UM

Ricardo Ferreira 5

A sequência rápida de três golos destroçou um desempenho até então impecável do guarda-redes.

Lucas 4

Patrulhou todos os movimentos de Soares até que o avançado do FC Porto lhe escapou para marcar o segundo golo. Depois permitiu a recuperação da qual resultou o terceiro.

Jadson 4

Correu tudo bem durante a primeira parte, depois não foi fácil aguentar a pressão e gerir um certo descontrolo.

Rúben Fernandes 5

Um corte providencial (38") e muita luta a jogar a central adaptado.

Vítor Tormena 5

Festejou com mérito o golo (o primeiro na Liga) de cabeça, num golpe sem hipóteses de defesa para Casillas, acossando o FC Porto.

Manafá 5

Atuou na esquerda como falso lateral, fletindo o jogo para o interior a apoiar as movimentações de Nakajima. Numa arrancada fantástica (26"), solicitou Paulinho para um remate.

Paulinho 6

Não esteve tão ativo no ataque para se dedicar também às tarefas defensivas. Inteligente e perspicaz na construção do lance do qual resultou o golo.

Dener 5

Obrigou Casillas a aplicar-se num remate à queima-roupa (61). Integrou o quarteto de elementos no centro de terreno, sendo eficaz no melhor período da equipa.

Pedro Sá 5

Assumiu o jogo de contenção, criou lances em profundidade à procura dos homens da frente e ainda somou um ensaio à baliza de Casillas.

Nakajima 6

Assistência perfeita para o golo e, após grande receção de um passe deficiente de Dener, colocou a bola a jeito para Jackson rematar. Não lhe retiram a codícia pelo golo.

Jackson Martínez 5

Um jogo de esforço. Falhou ao não saltar com Marega no lance do golo do empate, mas tentou remediar ao testar os reflexos de Casillas (42"), a passe de Nakajima.

Tabata 5

Entrou numa altura em que o jogo estava já sob o controlo do FC Porto. Ainda assim, deu um pouco de fôlego com alguns cruzamentos.

João Carlos 4

Um reforço atacante que não chegou, contudo, para virar o resultado.

Lucas Fernandes 4

Entrada para refrescar o meio-campo ofensivo.