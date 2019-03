Mais afeto e menos conhaque: Sérgio Conceição e Bruno Lage à lupa

Sérgio Conceição e Bruno Lage transmitem muita confiança aos jogadores e estes sentem-se na obrigação de retribuir. Garante quem os conhece bem.

Apaixonados pelo que fazem, Sérgio Conceição e Bruno Lage têm uma forma de liderar muito diferente. Se o treinador do FC Porto dá a cara pelos jogadores e defende-os, embora mantenha sempre uma distância por entender que "trabalho é trabalho e conhaque é conhaque", já o seu homólogo do Benfica mantém um relacionamento muito próximo com os atletas e contacta-os frequentemente, inclusive quando já estão em clubes diferentes. João Teixeira, médio do Chaves e antigo jogador dos dois técnicos, desvenda a O JOGO uma mensagem que recebeu de Bruno Lage. "Na época passada, quando estava no V. Setúbal, saí chateado no jogo com o Portimonense e ele mandou-me uma mensagem a dar-me uma "descasca". Não só me chamou a atenção como me deu um conselho", lembra, destacando a frontalidade do treinador com quem trabalhou três épocas nas camadas jovens do Benfica. "É muito direto e às vezes diz coisas que não gostamos de ouvir, mas que são verdades", afiança.

João Teixeira jogava com frequência com Bruno Laje, mas isso não lhe dava um estatuto diferente. "Jogava regularmente com ele, mas não deixava de me criticar e de me corrigir. Já sabíamos que quando nos dava uma "dura", era para nosso bem. Nunca tive nenhum problema com ele, porque é uma pessoa tranquila e justa. É uma boa pessoa, muito acessível, um amigo", destaca o médio.