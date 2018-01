Luís Freitas Lobo analisa o dérbi: "os novos softwares" de Benfica e Sporting

A análise de Luís Freitas Lobo ao dérbi entre Benfica e Sporting.

1 - Esta é já a terceira época com Rui Vitória na Luz e Jesus em Alvalade, mas este não será, no entanto, um dérbi como os outros. Falo, como é natural nesta página, apenas de futebol. Bola, jogadores e treinadores. Os únicos que (me) importam.

A diferença está em que, de repente, já no decorrer desta terceira época, o chamado software tático que Jesus deixara na Luz foi abandonado por Rui Vitória. Ou pelo menos enviado para a reciclagem, depois de a peça n.º 8 fundamental encravar. Embora diga que já pensava no 4x3x3 desde o início de época (o que admito naturalmente, em face do que disse então), a verdade é que esta estrutura só surge agora, como reação à crise exibicional (e de resultados) e não como princípio de ação para um novo tipo de jogo. Não é a mesma coisa porque quebra umas rotinas para criar outras já com a época em curso e não no início, quando as... ideias se criam de base.

Seja como for, o software do 4x3x3 é, por fim, totalmente da autoria de Rui Vitória. Já não existe nenhum dado tático relevante que Jesus reconheça do seu anterior programa. É verdade que o 4x4x2 de Rui Vitória tinha já um bloco mais coeso (linhas mais juntas, campo/bloco mais curto) do que o esticado e intencionalmente partido de Jesus, mas isto é mesmo, taticamente, outra coisa.

Pizzi passa de peça-base individual, que ativava todo o coletivo, para ser uma peça fundamental coletiva, com interligação com outra a seu lado, Krovinovic, para ativar a dinâmica do novo 4x3x3. Da combinação entre os dois interiores subidos (com o guarda-costas Fejsa atrás) depende a mecanização criativa de sair e ficar, marcar e subir do corredor central encarnado. Uma dupla inicial de n.ºs 8, com o jogo a dar depois a um deles a pele de n.º 10, no apoio ao ponta de lança. Simples no papel, complexo (no contexto de alteração de rotinas) no campo.

2 - A alteração de Rui Vitória surge, porém, numa altura em que o software de Jesus em Alvalade já teve um upgrade de sabedoria de desdobramento tático fundamental desde o início da época: a entrada da peça Bruno Fernandes. Com a sua alta cultura tática individual de transfer coletivo, consegue fazer o sistema variar (4x4x2, 4x3x3, 4x2x3x1, detetem a ordem no jogo) e, assim, o perigo da equipa partida quando perdia a bola desvaneceu-se.

Este é o Sporting taticamente sem bola mais rico e culto de Jesus, por ação dessa nova peça. E mesmo se quisermos traduzir isto na questão da superioridade numérica que o 4x3x3 poderia ter no meio sobre o 4x4x2 (só com dois médios puros), vemos que tal se diluiu porque a ocupação de espaço pelo onze leonino nesse sector intermediário é hoje mais estrutural e equilibrada.

A "tática individual"

Não existiu uma mudança de pensamento de jogo de base por parte de Jesus. Na filosofia de jogo, continua a pensar da mesma forma. As características dos jogadores é que fizeram "o jogar" mudar. Neste caso, de apenas um jogador, Bruno Fernandes.

Para perceber isso na prática, basta ver que quando volta ao puro 4x4x2 e recua Bruno Fernandes para n.º 8, surgindo Podence a segundo avançado, o velho problema de construção e recuperação/reconstrução de bola/jogo ressurge. A equipa volta a ser taticamente, de base, um onze partido, para tentar atacar bem e ver-se perigosamente colocado para defender.

Claro que isto tem a ver também com a insuficiência defensiva sem bola de Podence, mas na raiz do sistema e dinâmica sequente, essa mudança da peça Bruno Fernandes altera todos os equilíbrios. E o que é mais curioso, porque se trata conceptualmente de um médio, também a capacidade de criar desequilíbrios no adversário vindo a partir de trás e com remate.

Em geral, são os treinadores que mudam as equipas, mas também há casos em que os jogadores (ou só um) mudam o treinador e a forma de ele olhar para a equipa, mesmo que de início queira ver a mesma coisa. Não vê. O jogador, com a sua "tática individual", já mudou tudo.

A mentira perfeita

Para além do corredor central, onde se procura o controlo e o equilíbrio por princípio (o núcleo duro da estrutura), o dérbi tem espaços de desequilíbrio que se situam essencialmente nas faixas, embora também possam aparecer no centro (sobretudo pelo poder transformador do jogo de Bruno Fernandes e pelas subidas de Pizzi ou Krovinovic, ficando Jonas a n.º 9).

Nesse sentido, este novo 4x3x3 de Rui Vitória tende a tornar a ocupação do espaço lateral mais racional e posicional; isto é, os alas serem mais extremos e jogarem menos por dentro. Desta forma, é no lado verde que se deteta o ala (ou jogador que começa na ala) a surgir mais por dentro para, nessas aparições diagonais de surpresa, criar desequilíbrios. Gelson, claro. Além disso, forte no um para um, ele é nesses momentos o... segundo avançado mais perigoso do Sporting. Mesmo que na estrutura e até na interpretação do jogo, ninguém o veja (e rotule) assim.

Ainda bem, pensará ele. É sinal de que está a mentir de forma perfeita no jogo.

Entre ficar ou sair

Existe a ideia de que Fejsa é mais posicional para cobrir/equilibrar e de que William, embora também saiba ficar para equilibrar à frente da defesa, sai mais para o jogo. Em traços gerais, é verdade, mas os jogadores (e suas ações) não ficam por aí.

Fejsa tem também eficácia no passe, essencialmente curto, o que garante uma transição apoiada entre linhas que, nesta nova estrutura de 4x3x3, potencia muito mais a capacidade da dinâmica natural do jogar dentro desses novos três posicionamentos do meio-campo.

William pode ter menos poder estatístico de passes, mas os que faz criam mais ruturas entre linhas a partir de trás quando (após a normal lateralização) ele consegue fazê-los verticalmente ou quando, no aspeto onde marca claramente a diferença em relação a Fejsa, sai melhor para o jogo em condução físico-técnica e solta a bola (faz o passe) mais à frente, então ofensivamente mais perigoso.

Nesta batalha de n.ºs 6, William tem amplitude periférica de jogo maior e Fejsa é uma âncora que nunca deixa a equipa sair do sítio.