Liga reabre bancada do Estádio do Estoril

Liga emitiu comunicado esta sexta-feira

A Liga anunciou esta sexta-feira que "em função do relatório favorável dado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), vai reabrir a bancada do Topo Norte do Estádio António Coimbra da Mota", lê-se. No mesmo comunicado esclarece-se que, por sugestão do Estoril, os adeptos do Sporting com bilhete para o Topo Norte terão de utilizar como acesso a bancada central nascente. "Esta decisão nada tem a ver com questões de segurança, mas com condições de acessibilidade, que estão alteradas, de forma temporária, face às obras em curso", acrescenta o mesmo documento revelado esta tarde.

O Estoril-Sporting, agendado para este domingo, terá por isso abertas todas bancadas do António Coimbra da Mota, tendo a Liga entendido estarem reunidos "requisitos mínimos exigidos, em termos de sanitários, bares e acessos, pelo que ratifica a decisão e parecer do LNEC que deu indicações para a reabertura da bancada do Topo Norte", conclui.