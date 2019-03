Jornada em análise: o calvário do Feirense, o livre do Belenenses e o cadastro do Tondela

Confira os principais dados a reter da jornada 25 do campeonato.

O Feirense bateu o recorde absoluto da Liga do maior número de jogos sem vitórias. Os fogaceiros somaram 23 jogos em que o sabor dos três pontos é uma memória distante do final de agosto, no 0-1 em Guimarães. É verdade que a equipa de Filipe Martins ainda pode aumentar o registo, mas os argumentos revelados no embate com o FC Porto indicia que esse jejum pode estar perto do final.

Em toda a história das 85 edições da I Liga contam-se 27 equipas com um hiato igual ou superior a dez jogos sem vitórias. Na infografia pode consultar as piores 17, sendo que num dos casos há a curiosa situação do Leixões de 1942/43 não ter ganho um único jogo de um campeonato com 18 jornadas.