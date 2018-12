Golo solitário valeu os três pontos para a equipa encarnada

O Benfica deslocou-se ao Estádio do Bonfim e bateu o Vitória local por 0-1, graças a um golo solitário de Jonas, aos 17 minutos.

O jogo começou de forma equilibrada, com lances em ambas as áreas, mas foi o Benfica que marcou, no primeiro remate enquadrado com a baliza. O lance é uma combinação de Grimaldo com Gedson, com este último a assistir Jonas no coração da área. O brasileiro rematou de primeira, de pé esquerdo, para o fundo das redes.

Num jogo bastante quente, o V. Setúbal tentou sempre chegar ao empate e, nos minutos finais do encontro, quase conseguiu, mas valeu uma grande defesa de Vlachodimos.

Com esta vitória, o Benfica acompanha as vitórias de FC Porto e Braga, passa a somar 26 pontos e ultrapassa, de forma provisória, o Sporting, subindo ao terceiro lugar. Quando aos sadinos, que se mantém com 17 pontos, podem ser ultrapassados por Moreirense na tabela classificativa.