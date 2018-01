"Isto é um roubo", a frase que expulsou Luís Gonçalves no FC Porto-Benfica

O relatório de Jorge Sousa, árbitro do FC Porto-Benfica de 1 de dezembro, confirma a presença de Pinto da Costa, acompanhado de um delegado da Liga, no balneário dos árbitros após o jogo

"Isto é um roubo, é uma vergonha", assim está escrito no relatório de Jorge Sousa, árbitro do FC Porto, frase final da descrição do momento após o clássico de 1 de dezembro, no Estádio do Dragão, que valeu expulsão de Luís Gonçalves e posterior abertura de processo disciplinar ao diretor geral do dragões. " Foi considerado expulso no final do jogo, por, junto à porta do balneário da equipa de arbitragem proferir palavras ofensivas e injuriosas, dizendo: "Isto é um roubo, é uma vergonha", descreveu o árbitro que no item das expulsões refere-se ainda ao dirigente do Benfica, Tiago Pinto. "Não manter um comportamento responsável na área técnica, pontapeando a bola para longe após esta ter saído do terreno de jogo, provocando uma altercação junto aos bancos dos técnicos com este comportamento

irresponsável".

O relatório do jogo, agora conhecido, esclarece ainda que a equipa de arbitragem só se apercebeu da entrada de um adepto do FC Porto para a zona do banco de suplentes do Benfica quando "estava a ser afastado pelos elementos de segurança para fora daquela zona. Não deu para descortinar o que realmente aconteceu, pois tudo sucedeu fora do campo visual da equipa de arbitragem".

No final do documento, nas ocorrências, Jorge Sousa confirmou a presença de Pinto da Costa no balneário, bem como a existência de ofertas do Benfica. "No final do jogo o delegado do clube SL Benfica ofereceu à equipa de arbitragem quatro camisolas do clube. No final do jogo, o Senhor Presidente do FC Porto dirigiu-se ao balneário da equipa de arbitragem, na presença do Senhor delegado da Liga, onde de uma forma cordial manteve um breve diálogo com o árbitro."