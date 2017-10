Incêndios: três empresários compram três mil bilhetes para o Tondela-Belenenses

Tondela e Belenenses defrontam-se, este domingo, pelas 16h00, em jogo da nona jornada da I Liga

Três empresários do concelho de Tondela adquiriram três mil bilhetes para o encontro entre o clube local e o Belenenses, da nona jornada da I Liga, cuja receita de bilheteira reverterá para a conta "Reabilitar Tondela".

"Na sequência da iniciativa de doação da receita do jogo Tondela vs Belenenses para a conta 'Reabilitar Tondela', um grupo de três empresários do concelho de Tondela, também sócios do clube, adquiriram três mil ingressos num gesto de solidariedade por forma a serem distribuídos a todas as pessoas mais carenciadas que, agora, podem levantar o seu na Loja CDT do Estádio João Cardoso! Ainda há humanidade! Obrigado!", lê-se numa mensagem do clube do distrito de Viseu nas redes sociais.

O Tondela tinha anunciado que as receitas do jogo de domingo com o Belenenses, da nona jornada I Liga de futebol, iam reverter para uma conta solidária de apoio às vítimas dos incêndios.

"Que consigamos tirar deste jogo pelo menos algo de proveitoso para os que mais precisam! Faça o seu donativo na conta "Reabilitar Tondela"!", escreveram os 'auriverdes' no Twitter.

O clube reporta-se à iniciativa do Município de Tondela, que decidiu criar uma conta solidária [REABILITAR TONDELA 2017, nº PT50 0035 0816 00052225 030 97], especificamente para recolha de donativos visando o apoio à recuperação das habitações prioritárias.

Arderam no concelho de Tondela mais de 120 casas, sendo destas 35 a 40 de primeira habitação. Entre os desalojados contam-se 45 pessoas, das quais 14 ainda estão em instituições particulares de solidariedade social ou em pensões.

A totalidade da receita do jogo de domingo, que vai opor a equipa local ao Belenenses, irá reverter para esta conta solidária.

O embate entre o Tondela e os lisboetas, da nona jornada da I Liga, está envolto em polémica, com ambos os clubes a trocarem acusações, depois de não ter havido entendimento para o adiamento do jogo.

Desde segunda-feira que o Tondela não treina no estádio João Cardoso, devido à poluição atmosférica provocada pelos incêndios.