Histórias do dérbi minhoto: partiu a perna e ainda levou tareia da mãe

Os dérbis do Minho de antigamente eram bem mais agressivos e que os jogadores nem dormiam na véspera, relembra Laureta

Se, hoje em dia, as preocupações táticas podem tirar alguma emoção e imprevisibilidade ao dérbi do Minho, os duelos de antigamente transbordavam de agressividade. Eram mais puros, no entender de Laureta, jogador formado no Vitória e que mais tarde, no final da década de 1980, também representou o Braga. Está por isso em condições de avaliar o peso de cada camisola. "Não tenho dúvida nenhuma de que jogar pelo Vitória acarreta mais pressão. É algo que nasce nas camadas jovens; na véspera, já nem se dormia", diz a O JOGO.

Aliás, o antigo jogador tem uma história curiosa passada num dos primeiros dérbis que disputou. "Em 1977, na formação, o Vitória foi jogar a Braga e, num lance dividido, o Dito levantou a sola e partiu-me a perna direita. Fui para o hospital, puseram-me gesso e quando cheguei a casa, em Guimarães, ainda levei uma tareia da minha mãe, que me disse que o futebol era para gandulos e que com a lesão não podia ir à escola."

Alguns anos depois, a agressividade manteve-se, algo explicado por Zahovic com a ausência de castigos disciplinares. "Naquela altura, um jogador não ficava de fora por acumulação de cartões amarelos, logo aproveitava-se para dar pancada. E levar, claro. Sofri muito com as entradas dos adversários, e nem valia a pena simular faltas, porque aí era pior", conta o esloveno, divertido por recordar os dérbis entre Braga e Vitória. "Eram semanas especiais. Pimenta Machado, por exemplo, gostava de provocar os adeptos do Braga ao dizer que uma camioneta chegava para os trazer até Guimarães. Na verdade, naquela altura os adeptos do Braga gostavam mais do Benfica, um clima muito diferente do que se vivia no Vitória."

Sublinhando que o futebol atual é muito diferente do do seu tempo, Laureta vê em André André um jogador que o transporta ao passado. "Hoje em dia há entrega, mas não há agressividade como antigamente. No plantel do Vitória, o André André é o único jogador impulsivo. Se se contasse os quilómetros dos jogadores nos dérbis das décadas de 1970 e 1980, certamente seriam mais do que os atuais. Talvez por isso fosse impossível acontecer um resultado como o da época passada, quando o Vitória perdeu 0-5 em casa. Era impensável acontecer algo do género, porque a equipa unia-se e dava tudo", avalia Laureta, dando conta também de outras táticas mais sombrias: "Às vezes punha-se um gato ou um cão morto no balneário do adversário para cheirar mal. Acreditava-se muito em bruxarias." Com ou sem elas, as picardias é que apareciam sempre nos dérbis minhotos. "Ao intervalo ou no final dos jogos dava-se um pontapé ou uma chapada sem o árbitro ver."



Baliza aberta e Karoglan... falha



No dia 13 de fevereiro de 1994, o Braga foi empatar (0-0) a Guimarães e só não ganhou porque Karoglan teve uma tarde desinspirada. "Falhei duas oportunidades incríveis, a segunda já perto do final. A baliza estava completamente aberta, sem guarda-redes... ninguém falhava aquilo! Peguei mal na bola e ela foi para a bancada. No dia seguinte vi o resumo na RTP 1 e o jornalista disse: "Incrível este falhanço de Karoglan!" E foi mesmo. Tive tanta vergonha que andei um mês sem dormir em condições e quase sem sair de casa", recordou. -p.m.c.