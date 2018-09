Goleada do Moreirense frente ao V. Guimarães

Esta partida contou com uma primeira parte de 45 minutos e duas partes com 30 minutos cada.

O Moreirense venceu esta sexta-feira o Vitória de Guimarães por 5-2, num encontro de preparação entre as duas formações vimaranenses da I Liga, disputado à porta fechada, na academia do clube vitoriano.

Numa partida com uma primeira parte de 45 minutos, seguida de duas partes com 30 minutos cada, os cónegos inauguraram o marcador com um tento do médio Chiquinho, mas a equipa treinada por Luís Castro ainda igualou antes do primeiro intervalo, num penálti convertido pelo também médio André André.

O Moreirense distanciou-se no marcador durante a segunda parte, com um golo do ponta de lança brasileiro Nené e um bis do extremo argentino Patito Rodríguez.

O Vitória ainda reduziu para 4-2 na terceira parte, por intermédio do extremo colombiano Rincón, mas a formação treinada por Ivo Vieira repôs a diferença de três golos, graças a outro ponta de lança, David Teixeira, que já representou os vitorianos.

Já arredadas da Taça da Liga, cuja primeira jornada da fase de grupos arranca esta sexta-feira, as duas equipas regressam à competição daqui a uma semana, para a quinta jornada da I Liga.

O Moreirense joga então no reduto do Tondela, em 23 de setembro, às 16h00, ao passo que o Vitória de Guimarães joga no mesmo dia, mas às 20h30, em casa do Portimonense.