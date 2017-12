G15 anuncia as cinco propostas para apresentar à Liga

Assembleia Geral da Liga está marcada para esta sexta-feira

A reunião do G15, que esta quarta-feira decorreu em Gaia com a presença de 13 clubes, entre os quais estava o Leixões (II Liga), definiu e aprovou as cinco medidas a apresentar na Assembleia da Geral da Liga, marcada para esta sexta-feira. Destaque para a primeira presença do presidente do Moreirense, Vítor Magalhães (Portimonense e Vitória de Setúbal voltaram a não estar presentes), bem como para a representação do Leixões, ainda que num "papel de convidado". Uma das cinco medidas, aliás, diz respeito aos clubes do escalão secundário.

Cinco propostas a apresente na AG da Liga desta sexta-feira

1 - Cedência de jogadores: o clube que empresta não pode ceder mais do que seis jogadores a outros clubes do mesmo campeonato, nem mais do que um jogador a cada clube; O clube cessionário não pode receber, no total, mais do que três jogadores de outros clubes do mesmo campeonato, nem mais do que um jogador de cada clube do mesmo campeonato.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

2 - Melhoria do VAR, designadamente com a instalação do mesmo número de câmaras em todos os jogos.

3 - Alterar as taxas de transmissão televisiva.

4 - O clube é sancionado com a perda de um a dois pontos quando um dirigente ou delegado for sancionado três vezes na mesma época desportiva.

5 - Fim do sorteio condicionado do calendário de jogos da I Liga.