Equipa orientada por Sérgio Conceição foi para o intervalo a perder, mas acabou por vencer por 4-2.

O FC Porto recuperou a liderança da I Liga, tomada horas antes pelo Sporting, ao receber e vencer o Vitória de Guimarães por 4-2, em partida da 17ª jornada.

No Estádio do Dragão, Raphinha abriu as contas aos 21 minutos, colocando a formação vimaranense em vantagem. No segundo tempo, surgiria a resposta azul e branca: Aboubakar empatou, aos 57', Brahimi completou a reviravolta, aos 62', e Marega ampliou a diferença com um bis (79' e 83'). No entanto, aos 87', Heldon ainda reduziu para 4-2, fixando o resultado final.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Com este resultado, a equipa orientada por Sérgio Conceição passou a somar 45 pontos, mais dois do que o rival Sporting, que ocupa a segunda posição da tabela. O Vitória somou a terceira derrota consecutiva na I Liga e é oitavo, com 23 pontos.