FC Porto recomeça jogo com seis alterações; Estoril mexe menos

Opções de Sérgio Conceição, mas também lesões e até uma venda ditam tantas alterações

São seis as alterações no FC Porto que a partir das 18 horas disputa a segunda parte do jogo com o Estoril, suspenso a 15 de janeiro depois de ter sido disputados os primeiros 45 minutos. Opções de Sérgio Conceição, mas também lesões e até uma venda ditam tantas alterações.

A primeira mudança começa na baliza, com a titularidade de Casillas - de novo o número um dos dragões desde a passada jornada da I Liga - a atirar José Sá para fora dos convocados. Aliás, o regulamento permite que Vanã, único reforço dos dragões no verão de 2017, figure pela primeira vez numa ficha de jogo. Na defesa, Reyes - que fora titular em janeiro - cede o lugar a Marcano.

As mudanças são óbvias no meio-campo, com as lesões de Danilo e Ricardo e a transferência de Layún (emprestado ao Sevilha) a resultarem nas entradas de Sérgio Oliveira, Corona e Brahimi, que se juntam a Herrera que já fora opção inicial em janeiro. No ataque, a lesão de Aboubakar é colmatada com a entrada de Soares.

Contas feitas, Sérgio Conceição repete o onze com que iniciou a última jornada, concluída com uma goleada (5-0) na receção ao Rio Ave.

Onze titular: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Corona, Herrera, Sérgio Oliveira e Brahimi: Marega e Soares. Suplentes: Vaná, Diogo Dalot, Óliver, André André, Otávio e Hernâni.

No Estoril, que pode fazer duas substituições - Joel saiu no decorrer da primeira parte, por lesão -, Ivo Vieira fez três alterações, possibilitando as entradas de Mano, Halliche e Allano, para as saídas de Joel (Aylton, que entrou a 15 de janeiro, também não é opção), Wesley e Bruno Gomes.

Onze do Estoril: Renan; Abner, Pedro Monteiro, Mano, Halliche; Eduardo, Pêpê, Kyriakou, Evangelista; Alano e Victor Andrade