Falta de condições de segurança pode ditar derrota do Estoril

Segunda parte do jogo com o Estoril não começou depois de vários adeptos se terem deslocado para o relvado após sentirem a bancada topo norte a ceder.

O encontro entre Estoril e FC Porto foi interrompido ao intervalo. Os adeptos que se encontravam no topo norte do estádio deslocaram-se para o relvado depois de sentirem a estrutura a ceder. De acordo com o regulamento da Liga, a falta de condições de segurança pode ser punida com derrota, segundo o artigo 94, ponto 4 do Regulamento Disciplinar (RD) das competições, referente à "não realização de jogos por falta de condições do estádio, de segurança ou dos equipamentos".

"Quando um jogo oficial não se efetuar ou não se concluir em virtude do estádio não se encontrar em condições regulamentares por facto imputável ao clube que o indica, é este punido com a sanção de derrota e, acessoriamente, com a sanção de multa (...) e com a sanção de reparação à Liga e ao adversário das despesas de arbitragem, de delegacias, de organização e do valor da receita que eventualmente coubesse ao adversário", pode ler-se no referido ponto do RD.