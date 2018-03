Fábio Veríssimo atingido por moeda durante o Paços de Ferreira-Benfica

Árbitro da partida relatou as incidências no relatório de jogo, divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Fábio Veríssimo foi atingido por uma moeda no braço direito, ficando com um hematoma, durante o jogo entre Paços de Ferreira e Benfica, no passado dia 24 de fevereiro. A informação consta no relatório do árbitro, que dirigiu a partida da 24ª jornada da I Liga e que revela que o objeto foi lançado da bancada sul, onde se encontravam os adeptos do clube da Luz.

"Aos 24 minutos da segunda parte atiraram da bancada sul uma moeda para terreno de jogo que acertou no braço direito do árbitro, provocando um hematoma e que fez com que o jogo tivesse interrompido 1 minuto (não necessitou de qualquer assistência médica)", pode ler-se no relatório de Fábio Veríssimo, divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que revela também que o árbitro assistente Pedro Felisberto foi atingido na cabeça por uma outra moeda, lançada da bancada central norte.

O juiz do Paços-Benfica refere ainda que na primeira parte foi lançada uma garrafa de água de plástico sem tampa e uma barra de cereais para dentro do terreno de jogo.

Recorde-se que o Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina em mais de 15 mil euros pelo comportamento incorreto dos adeptos no jogo de Paços de Ferreira.