O Sporting perdeu a invencibilidade na I Liga, ao ser derrotado em casa do Estoril (2-0), em jogo da 21.ª jornada, impedindo também os leões de regressarem à liderança.

A derrota do Sporting, que não perdia um jogo no campeonato desde a última época, em maio, fora com o Feirense (2-1), foi sentenciada com golos do cipriota Kyriakou, aos 27 minutos, e do brasileiro Ewandro, aos 31.

Com este resultado, o Sporting perdeu a oportunidade de regressar à liderança do campeonato, ocupando agora o terceiro lugar, com os mesmos 50 pontos do que o Benfica, mas com desvantagem dos leões na diferença de golos, e menos dois do que o líder FC Porto, enquanto o Estoril subiu ao 16.º lugar.