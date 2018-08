"Este plantel é mais forte", sublinha Nuno Cristóvão, treinador do futebol feminino do Sporting

A central sérvia Nevena Damjanovic e a avançada portuguesa Carolina Mendes são as caras novas do plantel liderado por Nuno Cristóvão, que acredita no sucesso europeu das leoas

Quando o Sporting voltou ao futebol feminino, em 2016, escolheu Nuno Cristóvão para liderar a equipa, uma aposta que se tem revelado acertada. O treinador, de 59 anos, com um longo trajeto de sucesso a treinar mulheres, ganhou todos os troféus nacionais desde então. Falta a cereja no topo do bolo, que é a passagem à segunda fase da Liga dos Campeões, algo que, acredita, pode acontecer este ano, como manifestou em entrevista a O JOGO. O Sporting inicia a fase de qualificação hoje, na Croácia, defrontando o Avaldsnes (Noruega), Osijek (Croácia) e Dragon (Macedónia). Em dez grupos, passam os primeiros e os dois melhores segundos.

A presença na Liga dos Campeões é o que tem faltado ao Sporting?

-Sim. Nunca escondi que o meu regresso ao futebol feminino seria para um projeto que quisesse ser um dos oito melhores da Europa. Claro que isto não acontece de um dia para outro. O primeiro grande objetivo desta época é passar à fase a eliminar da Liga dos Campeões.

O Sporting tem capacidade para ser uma das oito melhores equipas da Europa?

-Tem estrutura para isso, com condições de equipa profissional, o que poderá ser mais difícil é a questão orçamental.

Nesta fase de qualificação, qual o principal rival?

-Não tenho dúvidas de que a disputa pela vitória no grupo será entre o Sporting e o Avaldsnes, vice-campeão da Noruega. Está em pleno competitivo e jogou para o campeonato quatro dias antes da fase de qualificação. Além de que já contratou uma jogadora norte-americana para disputar esta prova, algo que faz habitualmente. Mas também não excluo a equipa da casa, o Osijek, que é campeão da Croácia.

Nevena Damjanovic e Carolina Mendes chegaram para reforçar a equipa. O que vêm acrescentar?

-Trazem muita experiência. A Nevena jogou os quartos de final da Liga dos Campeões e traz mais altura e maturidade, e vai ser importante nos processos ofensivos e defensivos. A Carolina já foi minha jogadora e voltou a Portugal. Está uns furos à frente do que estava quando deixou o país.

Com estes reforços, o Sporting está mais forte?

-Não tenho problemas em assumir que esta época temos um plantel mais forte. E, se o Sporting quer ser um dos melhores da Europa, a tendência tem de ser essa. Ou seja, as que entram têm de ser melhores do que as que saem.

Benfica: "Será uma grande vantagem"

Esta temporada, o Benfica vai iniciar-se no futebol feminino. Apesar da rivalidade entre os dois clubes, Nuno Cristóvão só vê aspetos positivos com a chegada dos encarnados. "É um grande emblema e vai fazer com que mais pessoas assistam ao futebol jogado pelas mulheres. Por vezes, até os que não ligavam muito, ficam espantados com a qualidade que estas raparigas têm e a entrada do Benfica será naturalmente uma grande vantagem", analisa o treinador do Sporting.

Refira-se que o clube da Luz vai começar pelo Campeonato da Promoção, ou seja, pelo segundo escalão, no qual também competirá o Sporting B.

"Braga é candidato forte"

Desde que regressou ao futebol feminino, o Braga tem sido o principal rival do Sporting na luta pelo título, um cenário que Nuno Cristóvão acredita que se vai repetir esta temporada. "Vai ser mais uma vez um candidato muito forte, mais do que no ano passado. É verdade que o Sporting ganhou todas as condições, mas, nos jogos com o Braga, ganhou quase sempre pela margem mínima e os encontros foram sempre equilibrados", antevê.

O treinador da equipa feminina dos leões perspetiva que o título será apenas disputados entre estes dois clubes. "Infelizmente, não acredito que apareça mais alguém, porque não têm condições para isso. Apesar de o Futebol Benfica estar reforçar-se muito bem, com jogadoras de bom nível, e pode ser uma equipa a ter em atenção. Tenho pena que não haja outros emblemas a discutir o título, tornava o nosso campeonato mais competitivo", lamenta Nuno Cristóvão.