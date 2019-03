Dyego Sousa e Pepe, um duelo especial no Braga-FC Porto

Avançado do Braga estreou-se com a camisola da seleção portuguesa e falou sobre o central do FC Porto.

Dyego Sousa e Pepe já se defrontaram na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, mas este sábado é a primeira vez que o fazem como colegas da seleção portuguesa.

Apesar de terem nascido no Brasil, os dois chegaram à equipa das Quinas e alinharam nos dois primeiros jogos da fase de qualificação para o campeonato da Europa de 2020. No dia da estreia, contra a Ucrânia, o avançado do Braga admitiu mesmo que se identifica com o defesa-central do FC Porto por ser "um jogador com raça e com garra".

"Identifico-me com o Pepe. Jogamos em posições diferentes, mas é um jogador com raça, com garra", disse Dyego Sousa após o 0-0 com a Ucrânia. Hoje, vai ter Pepe à perna...