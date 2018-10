DIRETO | Tudo sobre o Clássico, ao minuto

13h00 - Relembre as conferências de Rui Vitória e Sérgio Conceição antes desta partida

10h45 - "O Benfica apresenta-se mais pressionado", na opinião de Jorge Costa. LER AQUI

10h12 - Já há árbitro para o Clássico - LER MAIS

10h00 - Os convocados do Benfica para este domingo - LER MAIS

10h00 - A lista de convocados de FC Porto para este jogo - LER MAIS

10h00 - Após o empate do Braga com o Rio Ave (1-1) pode haver um novo líder, mas apenas em caso de vitória dos dragões no Clássico deste domingo. O empate deixa os minhotos na liderança e uma vitória do Benfica coloca as águias e os guerreiros empatados no topo da I Liga

10h00 - As duas equipas estão separadas por um ponto, com o FC Porto à frente, com 15 pontos, seguido de Benfica, com 14

9h55 - Bom dia. Benfica e FC Porto encontram-se este domingo, em jogo marcado para as 17:30