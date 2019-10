Conselho de Disciplina arquiva processo instaurado a Sérgio Conceição e Renan

Processo de inquérito instaurado após o FC Porto-Sporting da época passada foi arquivado.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou o processo de inquérito instaurado a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e Renan Ribeiro, guarda-redes do Sporting, após o clássico da 34ª jornada da temporada passada, que os dragões venceram por 2-1.

"Por inexistir fundamento suficiente para a instauração do procedimento disciplinar contra o jogador Renan Ribeiro, contra o treinador Sérgio Conceição, contra os jogadores suplentes e suplementares de ambas as equipas e os demais agentes desportivos que entraram sem autorização da equipa de arbitragem no retângulo de jogo, acordam os membros da secção profissional do Conselho de Disciplina da FPF em ordenar o arquivamento do processo de inquérito instaurado quanto a estes", pode ler-se no acórdão do CD.

Não Perca Sporting Restruturação financeira do Sporting quase fechada: Varandas limpa 100 M€ em dívida Redução dos cerca de 362 M€ de passivo bancário poderá atingir valores superiores, dependendo ainda dos acertos que estão a ser feitos. Terceira entidade, a Apollo, deverá fazer a intermediação

No final do referido jogo entre FC Porto e Sporting, Conceição e Renan estiveram envolvidos numa confusão que acabaria por juntar outros elementos das duas equipas, com o Sporting a apresentar queixa.

Posteriormente, Renan foi ouvido do âmbito do processo de inquérito e referiu ter levado "um 'tapa' na cara e, de forma a tentar chamar a atenção do vídeo árbitro, acabou por cair no chão". O caso está agora arquivado.