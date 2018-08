Carlos Xistra nomeado para o Belenenses-FC Porto

Liga divulgou, nesta manhã de domingo, os nomes dos árbitros que vão dirigir os jogos do di

Carlos Xistra, de Castelo Branco, foi o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem para arbitrar o Belenenses-FC Porto, que tem lugar este domingo, às 18h30, no Estádio do Jamor. Na equipa de arbitragem constam ainda Paulo Soares e Pedro Martins, com assistentes, e José Rodrigues como quarto árbitro. No VAR vão estar João Capela e Venâncio Tomé.

Nos outros jogos do dia, Vítor Ferreira vai dirigir o Rio Ave-Marítimo (16h00), assistido por Valdemar Maia e Pedro Fernandes, com Luis Ferreira e Paulo Miranda no VAR; no Nacional-Moreirense (16h00) vai estar António Nobre com o apito, assistido por Nuno Pereira e Nélson Moniz, com Bruno Esteves e André Campos no videoárbitro.

Ao fim da tarde, nos Açores, no Santa Clara-Braga (19h30), Rui Oliveira foi o escolhido para arbitrar, sendo assistido por Paulo Vieira e Nelson Cunha. Fábio Melo será o quarto árbitro, enquanto no VAR ficam Vasco Santos e Luciano Maia.