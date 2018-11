Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores de Braga e Vitória de Setúbal numa partida que terminou com a vitória minhota por 2-1.

BRAGA UM A UM

Tiago Sá 5

Sem hipótese no golo, teve duas boas intervenções na segunda parte. Na primeira, travou um tiro de Éber Bessa e na segunda defendeu um remate de Mano. Só não tem melhor nota pelo lapso cometido num cruzamento.

Goiano 7

Em grande no lance do primeiro golo, pela forma como conduziu a bola e cruzou para Dyego Sousa faturar. Sem lapsos defensivos, quase marcava aos 71".

Bruno Viana 6

Sem erros relevantes, resolveu, com sobriedade, os lances mais perigosos.

Pablo Santos 7

Grande exibição. O melhor exemplo foi dado nos descontos quando desviou a bola rematada por Nuno Valente que ia direitinha para a baliza. E esteve perto de marcar ao cabecear por cima.

Sequeira 6

Rigoroso a defender, procurou desequilibrar. Como por exemplo num remate aos 15" em que atirou por cima da baliza sadina.

Claudemir 6

Uma espécie de pêndulo na zona mais recuada do meio-campo. Muito útil a destruir, a recuperar e a compensar.

Fransérgio 6

Uma bomba à barra logo a abrir. Procurou destruir e iniciar ataques. Acabou o jogo no apoio ao jogador mais adiantado.

Ricardo Esgaio 6

Excelente o cruzamento para o 2-1 de Dyego. Mais ativo na segunda parte, criou vários momentos de desequilíbrio, como o passe perfeito para Goiano atirar ao lado.

Fábio Martins 5

Tentou compensar o erro cometido no golo do empate - perdeu a bola para Éber Bessa - com dois remates perigosos. No primeiro, a bola passou pouco por cima e no segundo só não fez golo porque Joel Pereira se opôs com uma bela defesa.

Paulinho 6

Não marcou, mas teve mérito no modo como deu trabalho aos defesas contrários e como procurou jogar para a equipa. Num desses momentos, proporcionou, com um passe fantástico, a Fábio Martins uma boa oportunidade.

Ricardo Horta 5

O primeiro trunfo de Abel. Procurou dar velocidade.

Palhinha 5

Ajudou a segurar a vantagem e a parar o jogo direto do adversário na fase final.

Wilson Eduardo -

Poucos minutos em campo para poder fazer a diferença.

A FIGURA: Dyego Sousa

Muita cabeça para assumir liderança

O goleador do Braga voltou a ser decisivo. Começou o jogo com um golo de cabeça, a dar o melhor seguimento a um cruzamento de Goiano. Para consolidar a liderança da lista dos melhores marcadores do campeonato (sete golos em nove jogos) assinou, ainda na primeira parte, mais um belo golo de cabeça, desta feita a concluir uma assistência de Ricardo Esgaio. Foi o terceiro bis da época, o segundo nesta edição da I Liga. Claramente em grande.

V. SETÚBAL UM A UM

Joel Pereira 6

Sofreu dois golos, mas evitou outros. Na retina, a forma como travou o remate de Fábio Martins (36"). Mostrou arrojo nas saídas.

Mano 6

Acompanhou o ataque da equipa, com leitura oportuna dos lances. Procurou travar Fábio Martins e tirar-lhe a bola... o que não foi fácil.

Dankler 5

Útil na circulação para tirar ritmo ao Braga, só pecou no segundo golo... Não saltou com Dyego Sousa.

Vasco Fernandes 6

Boa ação defensiva, atento, posicional e mandão com os companheiros, ordenando organização da equipa.

Nuno Pinto 4

Entrou com vontade de marcar e ensaiou, de longe, aos 12" e aos 23", mas sem efeito. A defender foi algo inócuo.

Mikel 6

Bem no apoio defensivo e na circulação de bola. Revelou bom entendimento com os companheiros.

Semedo 5

Atrapalhou o guarda-redes no lance do primeiro golo. Depois redimiu-se e apoiou bem a defesa.

Alex Freitas 5

Faltou-lhe maior envolvimento com o ataque. No regresso do intervalo teve o golo nos pés (48"), rematou frouxo.

Éber Bessa 7

O brasileiro, de 26 anos, mostrou toda a sua classe no lance do golo. Ganhou a bola a Fábio Martins, tabelou com Cádiz e correu para finalizar com um remate bem colocado.

Mendy 4

Esteve muito apagado no jogo, com pouco contributo na construção e na finalização das jogadas dos sadinos.

Cádiz 6

Veloz, percebeu a intenção de Éber Bessa no lance do golo e fez tabela com o marcador. Aos 58", ganhou nas alturas a Tiago Sá, mas cabeceou por cima.

Nuno Valente 5

Conseguiu travar algumas saídas rápidas do adversário e, em cima do apito final, rematou para o golo... Pablo não deixou.

Valdu Té 4

Correu muito na tentativa de travar a saída com bola dos bracarenses... mas foi só isso.

Costinha -

Entrou aos 89", numa altura em que a sua frescura já era pouco compatível com a da restante equipa.