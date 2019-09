Braga regressa às vitórias na I Liga frente ao Portimonense

Comandados de Sá Pinto não venciam desde a primeira jornada.

Seis jornadas depois, o Braga voltou a vencer na I Liga. A equipa orientada por Ricardo Sá Pinto venceu no reduto do Portimonense por 1-0, em jogo da sétima jornada, quebrando uma série sem triunfos que durava desde a primeira ronda do campeonato, em agosto, quando os minhotos bateram o Moreirense por 3-1.

No Algarve, Paulinho marcou o único golo da partida aos 33 minutos.

Com este resultado, os bracarenses passaram a somar oito pontos e ascenderam à 11ª posição. O Portimonense, com cinco pontos, é 15º classificado.