Braga em campo para tentar igualar o FC Porto: confira o programa da jornada 13

Jornada 13 do campeonato arranca esta sexta-feira com dois jogos.

O Braga recebe esta sexta-feira o Feirense e pode igualar o líder FC Porto, que no sábado visita o Santa Clara. Os minhotos ocupam o terceiro lugar, a três pontos do campeão FC Porto (primeiro, com 30 pontos), mas diante do qual têm sempre desvantagem, na diferença de golos e no confronto, e estão a um ponto do Sporting (segundo, com 28 pontos).

O Braga chega à ronda depois de dois triunfos seguidos, com Moreirense e Tondela, enquanto o Feirense visita a Pedreira após um empate consentindo mesmo nos instantes finais da receção ao Marítimo (1-1). A equipa de Santa Maria da Feira está em zona de descida de divisão, no 16.º lugar, com apenas dez pontos, resultado de duas vitórias e quatro empates, somando apenas um triunfo fora, ainda em agosto na visita ao também aflito Desportivo de Chaves.

O jogo entre Braga e Feirense tem início às 21:15, um pouco após o encontro que abre a ronda e que opõe o Portimonense (11.º) ao Vitória de Setúbal (8.º), depois de ambos perderem com FC Porto e Benfica na última ronda. Os dois emblemas estão separados por apenas três pontos, com os algarvios a terem quatro de seis triunfos possíveis em casa e os sadinos com duas de seis vitórias possíveis fora do estádio do Bonfim.

Na jornada, em que FC Porto visita no sábado o Santa Clara (9.º) e o Sporting recebe o Nacional (12.º), o Benfica (4.º) também defronta uma equipa das ilhas, com a visita de domingo ao Marítimo (13.º).

Programa da 13.ª jornada:

- Sexta-feira, 14 dez:

Portimonense - Vitória de Setúbal, 19:00.

Braga - Feirense, 21:15.

- Sábado, 15 dez:

Boavista - Tondela, 15:30.

Chaves - Moreirense, 15:30.

Desportivo das Aves - Vitória de Guimarães, 18:00.

Santa Clara - FC Porto, 19:30.

- Domingo, 16 dez:

Rio Ave - Belenenses, 15:00.

Marítimo - Benfica, 17:30.

Sporting - Nacional, 20:00.