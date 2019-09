Braga e V. Guimarães recebem Galardão Prestígio da Universidade do Minho

Os dois clubes minhotos serão distinguidos pela instituição de ensino.

A Universidade do Minho (UMinho) vai atribuir, na sexta-feira, o Galardão Prestígio a Braga e Vitória de Guimarães, clubes mais representativos dos concelhos onde está inserida, revelou esta quinta-feira à Lusa fonte daquela instituição.

O prémio vai ser entregue aos presidentes dos dois clubes, António Salvador e Miguel Pinto Lisboa, respetivamente, na XIX Gala do Desporto, cerimónia que terá lugar no Salão Medieval do Largo do Paço, em Braga, na sexta-feira (18h30).

Além do Galardão Prestígio, os dois clubes minhotos vão também estabelecer e renovar protocolos com a universidade liderada pelo reitor Rui Vieira de Castro.

A Universidade do Minho frisa que o Braga é o clube federado que tem o maior número de estudantes atletas que representam a Associação Académica da UMinho e que algumas das suas principais modalidades desenvolvem a sua prática desportiva nas instalações da Universidade do Minho, com particular destaque para o futsal, o voleibol e o basquetebol.

De entre os vários estudantes atletas do Braga do futsal, atletismo ou taekwondo, destaque para Mariana Machado, estudante de medicina, que conquistou a medalha de bronze nos 3000 metros no Campeonato da Europa de equipas, ou Vanessa Marques, estudante de ciências da comunicação, distinguida como a melhor jogadora do campeonato de futebol feminino, conquistado pelas arsenalistas na época passada.

O Vitória de Guimarães tem sido "um parceiro determinante" da atividade desportiva da UMinho no concelho de Guimarães, seja através da cedência de instalações para usufruto da comunidade académica, como para a organização de grandes eventos desportivos universitários, explica a mesma fonte.

A universidade destacou o atleta olímpico Rui Bragança, estudante de medicina, que, entre 2014 e 2016, representou o clube vimaranense e foi um dos atletas portugueses mais medalhados de sempre na competição universitária, medalha de prata de taekwondo nas Universíadas de 2015 e 2017.

Além do prémio, a instituição de ensino superior e o clube vimaranense vão estabelecer um protocolo sobretudo visando o basquetebol e voleibol (cujo campeonato europeu universitário de 2021 será realizado em Guimarães e contará com o apoio do Vitória).