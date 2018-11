Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores de Benfica e Moreirense, jogo da jornada nove do campeonato. Equipa de Ivo Vieira surpreendeu com um triunfo na Luz por 3-1.

BENFICA UM A UM

Vlachodimos 4

Sem culpas nos dois primeiros golos, no início do lance do terceiro esteve mal na saída da baliza, já que foi à bola com Jardel. Atento, defendeu remates de Pedro Nuno aos 23" e 30".

André Almeida 3

Inserido no ataque, aos 8" atirou ao lado. A defender, consentiu espaços sempre que teve Pedro Nuno por perto e viu-se em apuros.

Rúben Dias 4

À semelhança dos companheiros de sector, não se conseguiu impor perante as investidas do Moreirense.

Jardel 2

Batido em velocidade por arsénio no lance do 2-1, originou o terceiro, pois complicou, em vez de aliviar a bola para fora. De cabeça perdida, foi expulso por agressão no segundo tempo.

Grimaldo 4

Permitiu espaços nas costas e teve dificuldades em travar Arsénio e companhia. No ataque, fez cruzamentos sem nexo.

Fejsa 4

Sem intensidade no meio-campo, foi uma sombra do que costuma ser. No lance do segundo golo, foi ultrapassado por Arsénio e aos 45" levou um nó de Chiquinho. No segundo tempo testou a meia distância, sem êxito.

Gedson 4

Chegou atrasado no golo de Pedro Nuno, que emendou para o fundo da baliza. Tentou movimentar-se e imprimir ritmo, mas pouco mais.

Pizzi 5

Até começou com alguma exuberância - ofereceu dois golos a Jonas e Rafa -, mas foi perdendo gás aos poucos. Incapacidade para ligar o jogo, pesem as tentativas para assumir.

Rafa 4

Encostado à direita, esteve em noite de desacerto. É verdade que aos 6" quase marcou, num chapéu negado por Jhonatan, mas foi pouco influente no ataque e aos 33" falhou de forma incrível: só com Ivanildo pela frente, permitiu o corte.

João Félix 5

Titular pela segunda vez, depois da receção ao Aves, alinhou preferencialmente sobre a esquerda e fez uma assistência primorosa para Jonas abrir o marcador. Não desequilibrou.

Jonas 5

De regresso ao onze em jogos para o campeonato, o que não acontecia desde maio, contra o Moreirense, o Pistolas marcou no primeiro remate à baliza, logo aos 2", festejando o centésimo golo na liga. Aos 77", de livre , pôs à prova Jhonatan.

Salvio 4

Lançado para lateral-direito, ficou-se por algumas arrancadas inconsequentes.

Castillo 4

Um remate à figura aos 64", situação em que podia ter feito melhor.

Cervi 4

Não trouxe profundidade ao corredor esquerdo.

MOREIRENSE UM A UM

Jhonatan 7

Determinante na evolução do resultado, ao recuperar bem de um chapéu de Rafa, tirando a bola quase na linha de baliza - e seria na altura o 2-1 para as águias. Aos 77", outra vez fundamental a hipotecar a recuperação, evitando o 2-3 de Jonas, num livre.

D"Alberto 6

Bons pormenores técnicos. Muita tranquilidade em todas as ações.

Aberhoun 6

Recuperou bem da falha no 1-0, quando deixou fugir Jonas.

Ivanildo 6

Teve um erro que quase deu golo (50"), mas antes tinha salvo uma bola de Rafa em cima da linha (33").

Rúben Lima 6

João Félix deu-lhe trabalho e retirou-lhe audácia na fase inicial. Foi melhorando.

Fábio Pacheco 6

Chegou a ser suspenso no Marítimo, sob acusação de ter facilitado contra o Benfica. Ontem não facilitou. Nada. Aos 50", por exemplo, emendou um erro de Ivanildo para evitar o golo de Fejsa.

Arsénio 7

Foi com uma incrível deambulação meio campo fora que, aos 16", ajudou a pôr o Moreirense na frente (era então o 2-1). Fejsa e Jardel devem ter pensado que era a reencarnação de Maradona.

Chiquinho 7

Primeira parte infernal, a fazer na perfeição a ligação entre o meio-campo e o ataque. Apontou o 1-1 de fora da área, num grande golo.

Pedro Nuno 7

Com passagem na formação do Benfica, foi um terror para André Almeida, mas também para Vlachodimos. Fez o 2-0 e, para se perceber a sua genica, aos 30" já ele tinha quatro remates. Mais do que o Benfica, que só tinha três...

Nené 6

Não se escondeu do esforço e foi ele a começar a jogada do 1-2. Por milímetros não chegou a um passe de Ivanildo para fazer o 1-4.

Patito Rodríguez 5

Jogou quase meia hora na ala esquerda, mais para defender que para atacar.

Bruno Silva 5

Na direita, pouco se viu.

Ângelo Neto 5

Cumpriu.

A FIGURA: Loum 8

Pontapé do meio da rua destruiu uma equipa

Poço de força, iniciou o 1-2 com um passe a desmarcar Arsénio. A seguir tornar-se-ia no homem mais importante do jogo, ao "afundar" a águia com um terceiro golo que foi buscar ao fundo da alma, num tiro que banalizou Vlachodimos.