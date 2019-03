Benfica goleia em Moreira de Cónegos e volta a chegar-se à frente

Encarnados venceram sem dificuldade o Moreirense

O Benfica visitou e venceu o Moreirense por 4-0, mantendo a igualdade pontual para o FC Porto no topo da classificação da I Liga. Depois do deslize caseiro frente ao Belenenses na última jornada (2-2), os encarnados entraram em campo cientes que só os três pontos serviam para manter a liderança da I Liga, acabando por conseguir a vitória sem grande dificuldade.

O jogo começou com um golo anulado a Bilel ao minuto 22, sendo que o VAR também anulou um golo de Jonas por posição irregular ao minuto 30. No entanto, João Félix acabou por abrir o marcador para os encarnados ao minuto 37, com Samaris a aumentar a vantagem aos 43 minutos. Rafa abriu a segunda parte com o terceiro golo do Benfica, sendo que Florentino fechou as contas do jogo ao minuto 83, estreando-se a marcar com a camisola dos encarnados.

Este resultado deixa o Benfica na liderança com 63 pontos, os mesmos do FC Porto, mas os encarnados têm vantagem no confronto direto.