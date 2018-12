O Benfica goleou o Feirense por 4-0, com quatro golos marcados na segunda parte do jogo da 11.ª jornada da I Liga, após o voto de confiança do presidente Luís Filipe Vieira no treinador Rui Vitória.

Benfica: um a um

Vlachodimos 5

Tarde descansada para o grego, que praticamente não teve intervenção na partida. Encaixou uma bola fácil e só.

André Almeida 5

Errou demasiados passes na fase de saída e taticamente procurou sempre zonas interiores, deixando o flanco a Zivkovic. Na única investida no ataque (83"), entrou na área e optou pelo passe para trás quando seria mais perigoso para a pequena área. Defensivamente não comprometeu.

Rúben Dias 6

Seguro e imponente, resolveu com facilidade os lances com os quais se deparou.

Jardel 6

Deu estabilidade à defesa após quase um mês de ausência. Duro, mas eficaz.

Grimaldo 7

Atuação de grande impacto no marcador, pois esteve em três golos (assistiu Jonas no 1-0, lançou Rafa no 2-0 e iniciou a jogada do 4-0 com um passe a rasgar para Zivkovic). Sempre virado para o ataque, podia até ter amealhado mais assistências.

Pizzi 7

No primeiro tempo testou Caio Secco de livre direto (28"), mas esteve discreto. Explodiu na segunda, a par da equipa. Pediu penálti aos 50", tabelou com Jonas no 3-0, e assumiu papel decisivo na organização e produção ofensiva.

Fejsa 6

Correu a linha intermédia lateralmente amiúde para cobrir as costas de colegas, esteve bem no capítulo do passe, embora às vezes sem soluções e a ter de ser ele a galgar metros com a bola no pé. Fartou-se de recuperar bolas no miolo.

Gedson 7

O seu período mais vistoso foi precisamente quando o Benfica sentia ainda dificuldades para desequilibrar o jogo. Destacou-se nos passes longos e apesar de parecer perder protagonismo para Pizzi durante a segunda parte, a sua intensidade foi muito valiosa para as águias não deixarem o rival construir jogo.

Zivkovic 7

Abusou dos cruzamentos, nem sem pre bem medidos mas perigosos. Não foi feliz no remate, mas teve participação importante na goleada: iniciou a jogada do 1-0, participou também no 3-0 e cruzou para Seferovic no 4-0.

Rafa 8

Eletrizante. O extremo atuou encostado ao flanco esquerdo e foi uma dor de cabeça constante para os rivais... quando atacava e quando pressionava à procura de recuperar a posse de bola. Fez o primeiro remate das águias aos 9", mas foi com a velocidade, acutilância e último passe que mais deu nas vistas. Forçou o autogolo de Nascimento e surgiu no sítio certo para empurrar a equipa para a goleada ao marcar o 3-0 sem oposição.

Gabriel 5

Não destoou.

Seferovic 6

Um golo em pouco mais de um par de intervenções e cerca de 10" em campo, aos 89", aproveitando erro de Caio.

Krovinovic -

Desde janeiro que não jogava na Liga. Mais um passo...



A FIGURA

Jonas: 8

Golo decisivo desbloqueou e catapultou as águias



Os anos não passam por ele e o brasileiro mantém o estatuto intacto no Benfica, pistoleiro e amuleto anticrise à base de golos e mais golos. Ontem foi só um, ainda viu outro ser-lhe bem anulado por fora de jogo e um remate a rasar o poste, mas o que marcou foi decisivo para a equipa se reerguer após um arranque de jogo ensosso num momento conturbado que precisava de uma goleada: foi aos 49", com o 1-0, a rodar e a disparar cruzado, que encaminhou as águias para uma segunda parte fulgurante. Chegou a dar o exemplo a recuar ao miolo para fazer pressão e somou uma "assistência" a meias com Caio Secco, para o 3-0.

FEIRENSE: UM A UM

Tiago Silva foi um caso à parte



Caio Secco 4

Exibição razoável com uma nódoa feia quando, aos 68", meteu mal as mãos à bola num centro de Jonas, permitindo o 3-0 a Rafa. Também falhou no 4-0.

Edgar Farias 4

Pouco expedito a atacar e permissivo a defender no seu flanco.

Briseño 4

Esteve no lance que permitiu às águias arrancarem no marcador, ao ser fintado (de forma macia) por Jonas no 1-0.

Bruno Nascimento 4

Estava muito bem, mas estragou tudo no espaço de seis minutos: aos 51", deixou Rafa fugir para a baliza e aos 57" fez um autogolo a centro do mesmo Rafa.

Tiago Gomes 4

Os laterais do Feirense pouco subiram, o que impediu a equipa de assustar mais o Benfica. Tiago foi exemplo.

Cris 5

Muita qualidade com a bola nos pés, mas ontem teve que centrar as ações nos lances em que não a tinha, o que prejudicou uma equipa habituada a tê-lo como primeiro homem a levá-la para a frente.

Alphonse 5

Surpresa no onze inicial, que integrou na sequência de uma lesão de Babanco. Empenhado nas marcações (a Gedson, sobretudo) no meio-campo defensivo, pouco acrescentou a atacar.

Sturgeon 4

Saiu lesionado depois de uma primeira parte muito apagada. Nunca conseguiu desembaraçar-se de Grimaldo.

Tiago Silva 6

Com técnica de fino recorte, o camisa 10 justificou o número que ostenta, com excelenetes pormenores com a bola nos pés. Pena que não a tivesse tanto como ele (e a equipa) gostaria. Primoroso nas bolas paradas.

Luís Machado 5

Uma boa iniciativa ofensiva, com remate de fora da área, por cima. Pouco mais.

João Silva 5

Assustou Vlachodimos num remate de cabeça a centro de Tiago Silva. Esteve sempre muito só na frente.

Brian Gómez 4

Tal como Sturgeon, foi bem controlado pela defesa encarnada.

Edinho 4

Entrou aos 63", mas pouco ou nada se viu.

Marco Soares -

Pouco tempo em campo.