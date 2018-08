O Benfica entrou com o pé direito

O Benfica bateu o V. Guimarães por 3-2, no arranque da I Liga. Pizzi (10', 30' e 38') marcou os três golos do triunfo encarnado, mas André André (76') e Celis (81') ainda assustaram os homens de Rui Vitória.

Depois de ter ido para o intervalo a vencer por 3-0, o Benfica permitiu que o Vitória reduzisse a diferença perto do final, com tentos de André André, aos 76 minutos, e do colombiano Celis, aos 81.

Com os três pontos conquistados, o Benfica é o primeiro líder do campeonato, no qual o FC Porto inicia a defesa do título no sábado, com uma receção no Estádio do Dragão ao Chaves.