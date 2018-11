Empate sem golos no Estádio Nacional.

O Belenenses e o Boavista empataram este sábado a zero, em jogo da décima jornada da I Liga, disputado no Estádio Nacional do Jamor.

O Belenenses somou o quarto encontro consecutivo sem perder e ocupa o décimo lugar, com 12 pontos, enquanto o Boavista não vence há três encontros e somou o segundo empate consecutivo, estando no 16.º lugar, com nove pontos.